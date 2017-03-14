Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuşuyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler kara gün dostu ifadesinin müşahhas hale geldiği kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gülen gözüme değil ağlayan gönlüme bak diyerek sağlıkçılarımızdan çok daha fazlasının beklendiğini anlatan şarkılarımız vardır. Rabbimizin Şafi ve Rahman ismine sizler her an şahitlik ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

14 Mart iki kritik hadiseyle önemli. 14 Mart, bundan iki asır önce Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kurulmasıdır. Bu okul ülkemizin ilk tıp mektebidir. İkincisi ise Payitaht'ın işgali karşısında tıbbıyelilerin beyaz önlüklerini bayraklaştırarak başlattıkları tarihi direniştir.

Neye uğradıklarını şaşıran İngiliz askerleri toplantıyı dağıtır ve birçok öğrenciyi de tutuklar. 14 Mart büyük bir direnişin kıvılcımını ateşlemiştir.

Vatan müdafaası için, bağımsızlığımız için 98 yıl önce şaha kalkan direniş ruhunun bugün de aynı şekilde devam ettiğini görüyorum. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, şahit olduklarımız bunun en açık ispatıdır. Darbe teşebbüsü karşısında sağlık teşkilatımızın nasıl fedakarca çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben o cefakar, vefakar sağlık çalışanlarımızın terör bölgesinde nasıl çalıştıklarını da iyi biliyorum. Yine o gece hastanelerde görev yapan, görevli olmadığı halde evinden oraya gelen tüm personelimizi de biliyorum. FETÖ ihanet çetesi teröristlerin neler yaptığını, kendilerine ait özel hastaneleri nasıl safdışı bıraktıklarını da biliyoruz. Canilikle insanlarımıza saldıranlara karşı, onlar yaralı kardeşlerimize nasıl sahip olduklarını da iyi biliyoruz.

HOLLANDALI GİBİ OLURSA AÇAR

Savaşın bile bir ahlakı, kuralı vardır. Sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Hollandalı gibi olursa açar. Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa'dan tanırız. 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Bu milletin aktır, ama onlarınki kapkaradır. Tarihe centilmenler savaşı olarak geçen Çanakkale Savaşı bunun sayısız örneğiyle doludur.

AYRINTILAR GELİYOR...