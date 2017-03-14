DBP il binasından CHP heyetine kırmızı karanfiller atıldı

Batman'a giden CHP heyetine, HDP'nin yavru partisi olan DBP'nin parti binasından kırmızı karanfil atıldı.

Halk oylaması çalışmaları kapsamında aralarında Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu CHP heyeti Batman'a gitti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP'LİLERE KARANFİL ATTILAR

CHP heyetinin, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binası önünden geçişi sırasında binanın üçüncü katında bulunan partililer kırmızı karanfil attı, sevgi gösterisinde bulunarak, onları alkışladı.

CHP'li milletvekilleri de DBP'lilere alkışlarla karşılık verdi.

DBP İL BİNASINDAN CHP HEYETİNE KIRMIZI KARANFİLLER ATILDI