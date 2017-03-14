Erdoğan: Sakın bu ikiliye oy vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda gündemi değerlendirdi. Hollanda ve Almanya'da alınan skandal kararlar nedeniyle Avrupa'daki Müslümanlara seslenen Cumhurbaşkanı, yapılacak seçimler için oy uyarısı yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"SAKIN BU İKİLİYE OY VERMEYİN"

Bir tane ırkçı başa güreşiyormuş, bir de iktidardaki parti. Ben de buradan Hollanda'ya ve Almanya'ya sesleniyorum. Türkiye'ye düşmanlık güdenlere, oradaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime diyorum ki, gelin oylarınızı verirken bu ikiliye sakın oy vermeyin. Hayır kampanyası için oralara gidenler varsa bu tuzağa düşmeyin. Türkiye'ye, Türkiye'nin bakanına bu şekilde hareket edenler... Türkiye'deki büyükelçiliklere de, konsolosluklara da giriş çıkışı yasaklamış vaziyetteyiz. Dün Bakanlar Kurulumuz aldığı kararları açıkladı ama daha çalışacağız. Bu millet sıradan bir millet değil. Tanıyacaklar. Yapılan yanlışların bedelini özürle falan geçiştiremezler. Yapılacak daha çok şeyler var. Hollanda başta olmak üzere neo-nazi zihniyetine esir olanların hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır.

Hollanda devlet terörüyle en büyük zararı Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne vermiştir. AB kendisi ile işbirliği yapmak isteyenler için özgürlüğün sembolu olmaktan çıkmıştır. Tüm dünyayı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz yapılanların hesabını hukukla, diplomasiyle soracağız. Kuru bir özürle paçayı kurtarmaya çalışanları nasıl bir yanlış içine düştüklerini görecekler. Tüm platformları kullanarak yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı mücadelesini yoğunlaştıracağız.

"Sakın bu ikiliye oy vermeyin"