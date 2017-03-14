Flaş açıklama! Sabrımız sınırsız değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya Balkan Platformu tarafından Edirne'de düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZİM DE SABRIMIZ SINIRSIZ DEĞİL"

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız.

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