A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Siyasetçi Savcı Sayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Sayan'ın yaptığı çarpıcı açıklamalar:

"Türkiye'nin yıldızlaşmasını engellemek için uğraşan bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin başaramadıklarını kendileri ele aldılar başarmaya çalışıyorlar. Türkiye'de yıllardır taşeron kullandılar, Türkiye'deki insanları böldüler parçaladılar, ırklara ayırdılar renklere ayırdılar bütün bunlarla Türkiye'yi istedikleri noktaya getiremediler.

"HOLLANDA'NIN TUTUMU AVRUPA'NIN TÜRKİYE'Yİ KUŞATMA PROJESİDİR"

En son 15 yıldır Tayyip beyin çıkışı ile birlikte Türkiye'deki taşeronlarının başaramayacağını anlayan Avrupa devletleri bu işe kendileri bakmaya başladı. Hollanda belki de ilk görevlendirilmiş devlet olarak ortaya çıktı. Dolayısı ile oradaki bir ırkçı muhalefet liderinin kendi kamuoyunu tatmin etmek için Türkiye'ye saldırısı olarak görürsek eksik görmüş oluruz. Tamamen Avrupa'nın Türkiye'yi kuşatmaya yönelik bir projesidir bir algı operasyonudur, Türkiye'yi engelleme projesidir. Tayyip Erdoğan gibi lideri engelleme projesidir. Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ne kadar büyük bir ivme kazanacaklarını bildikleri için düğmeye bastılar. Avrupa yıldızlaşan bir Müslüman ülke istemez. Bunu hiçbir zaman istememişlerdir. Müslüman ülkeleri bölmüş ve parçalara ayırmışlardır.

"WİLDERS İSRAİL AJANIDIR"

Wilders, İsrail'de yetişmiş bir İsrail ajanıdır. Hayatına bakacak olursak nerede okumuş, nerelerde bulunmuş, kendilerini Hollandılara benzetmek için saçını boyatması bunlar tesadüf değil bir projenin ürünüdür."

Hollanda'nın tutumu Avrupa'nın Türkiye'yi kuşatma projesidir