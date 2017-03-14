İşte Merkel’in cici çocuğu Deniz Yücel’in marifetleri

Merkel’in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel’in tüm kirli bağlantıları deşifre oldu. Azılı PKK'lıyla aynı otelde kalan, sık sık Kandil'e çıkan gazetecilik kılıfı altında görüşmediği terörist kalmayan Yücel, FETÖ'cülerle de oldukça samimi.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri İlker Deniz Yücel için Almanya 'gazeteci' tutuklandı yaygarasını kopardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel defalarca kez açıklama yaparak Yücel'in serbest bırakılmasını istedi. İstihbarat birimlerinin raporlarına göre ise Yücel'in gazetecilik dışında her türlü faaliyette bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de kendi adına aldığı değil nişanlısı D.M. adına alınan telefon hattını kullanan Yücel, sadece terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ile röportaj yapmakla kalmamış.

İşte Almanya'nın 'gazeteci' diye kamuoyu oluşturmaya çalıştığı Deniz Yücel'in bağlantıları:

TERÖRİSTLE AYNI ODADA

Akşam gazetesinin haberine göre, Edirne'de 2015 tarihinde bir otelde terör örgütü PKK mensubu Esra Gültekin ile aynı odada kaldı. Her ikisinin telefon kayıtları incelendiğinde, terör örgütü üyeleri ve örgütün medyadaki üyeleriyle sık sık görüşmeler yaptıkları ortaya çıktı.

ŞİFRELİ HABERLEŞME

Deniz Yücel'in 2016 tarihinde ise Kandil'den dönüş yapan ve Habur'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen PKK'nın üst düzey yöneticilerinden İsmail Özden'in kızı L.F. ile şifreli haberleştikleri tespit edildi. Yücel'in, L.F. ile cevapsız çağrı yoluyla mesaj bıraktıktan sonra konuşmaya internet üzerinden devam ettiği belirlendi. Görüşmeden sonra ikilinin Diyarbakır'da buluştukları ortaya çıktı.

BİRLİKTE KANDİL'E GEÇTİLER

19 Nisan 2016 tarihinde her ikisinin de kullandığı telefon aynı baz istasyonundan sinyal verdi ve daha sonra bu iki telefonun sinyali kesildi. İstihbarat birimleri yaptıkları çalışmada Yücel ve L.F.'nin birlikte Kandil'e geçtiğini tespit etti. Kandil'den talimat alan Yücel, yazılarını da bu şekilde yazdı.

SALDIRILAR ARTTI

Yücel'in terör örgütü üyeleriyle görüşme yapmasının ve Kandil'de bulunduğu süre içinde ise bölgede terör olayları arttı. Jirki aşiret liderine saldırı, Nusaybin, Mardin Mazıdağı ve Bursa Ulucami'nde canlı bomba saldırıları bu görüşmelerin ardından gerçekleştirildi.

FETÖ İLE İRTİBAT HALİNDE

L.F.'nin Almanya'dan 28, diğer Avrupa ülkelerinden ise 25 farklı numara ile sürekli irtibat halinde olduğu ortaya çıkarken Almanya'dan kendisini arayan ve daha sonra örgüte katılan Ömer Demir ile de yoğun konuşma trafiği dikkat çekti. Bunun yanı sıra Yücel'in THKP/C üyeleri, eski zaman muhabirleri FETÖ'den tutuklanan kişilerle de irtibatı ortaya çıktı.