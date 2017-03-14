Son Dakika: YSK seçmen sorgulama sistemi erişime açıldı!

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek referandum öncesi YSK seçmen sorgulama sistemini erişime az önce açtı. 2017 YSK seçmen sorgulama sistemine ulaşarak referandumda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu'ndan önceki haftalarda yapılan açıklamaya göre referandum tarihinin 16 Nisan'da gerçekleşeceği belli olmuştu. Bu açıklamanın ardından ise milyonlarca vatandaş YSK seçmen sorgulama sistemini bekliyordu. YSK'dan yapılan son dakika duyurusuna göre 2017 seçmen sorgulama sistemi erişime açıldı. Nerede oy kullanacağınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.



YSK SEÇMEN SORGULAMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN



Seçmen sorgulama için ;



• Seçmen sorgulama için ilk olarak yapmanız gereken https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine giriş yapmak olacaktır.

• Daha sonra ise karşınıza çıkacak olan sayfada ilk olarak yapmanız gereken nüfusun kayıtlı olduğu ili belirlemeniz olacaktır.

• Bir sonraki işlemde yani daha sonra ki adımda sizden girmenizi istenilen bilgi ise TC kimlik numaranızdır.

• Daha sonra ise nüfus cüzdanınızda yer alan sıra numaranızı sıra no yazan alana girmeniz gerekmektedir.

• Tüm bu işlemleri yerine getirdikten sonra son olarak resim doğrulama yazan bölümün yanında yer alan harf ve rakamları yine aynı kısmın altında yer alan kutucuğa eksiksiz girdikten sonra sorgulamanızı yapabilirsiniz.