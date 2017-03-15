‘Ateş et, yoksa vururum’

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, tutuksuz erlerden Taşkın Y. savunma yaptı. Taşkın Y, nizamiyede beklerken zırhlı personel taşıyıcısının içeriye girmeye çalıştığını belirterek, savunmasına şöyle devam etti: "Tank kışlaya giremedi, duvarda kaldı. Bunun üzerine İbrahim Dede binbaşı bize 'ateş edin' dedi. Ben de 'ateş edemem, hiç silah kullanmadım' dedim, 'ateş et yoksa ben seni vururum' dedi."

Bu arada mahkemede asker Emirhan Y.'nin Yüzbaşı Kemal Keskin ile ilgili olarak "komutanımız Adem Huduti ile telefon görüşmesi yaptı" ifadesi sonrasında Keskin görüşmeyi doğruladı.



HUDUTİ İNKÂR ETTİ

Keskin, "Huditi'ye, diğer ordu komutanlarımız gibi siz de çıkıp 'darbe girişimi olduğunu ve devletin yanında olduğunuzu açıklayın' dedim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Huduti, "Kemal Keskin ile bir telefon görüşmesi yapmadım, konuşmam olmadı. Telefonum emir subayımdaydı" diye konuştu.