Avukatlardan TBB Başkanı Feyzioğlu’na tepki: Cübbeni çıkar!

Hayır kampanyası için CHP ve HDP’li vekillerle birlikte Avrupa turuna çıkan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’na avukatlardan sert tepki geldi. “Bizleri temsil etmeyen Feyzioğlu, siyaset yapacaksa o koltuğu ve cübbesini bırakarak yapsın”

Avrupa'da 'hayır' kampanyası yürüten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından meslektaşlarından da sert tepki geldi. İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Hüsnü Tuna, "Türkiye'yi il il dolaşması yetmezmiş gibi Avrupa'nın değişik ülkelerinde 'hayır' kampanyası yürüten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu beni ve benim gibi binlerce avukatı temsil edemez. Ben bir avukat olarak Türkiye'nin menfaatine olan anayasa değişikliğine 16 Nisan'da 'evet' denilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Barolar Birliği bir vesayet odağıdır. Türkiye Barolar Birliği ve benzeri kuruluşların vesayet kuruluşu olmaktan çıkartılması gerekiyor" dedi.

HEPSİNİ TBB'NİN BÜTÇESİYLE YAPIYOR

TBB Başkanı Feyzioğlu'na bir tepki de Avukat Zafer Çoktan'dan geldi. Çoktan, "Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, Türkiye'nin birçok noktasına giderek 'Hayır' kampanyasını sürdürmesi, bizim gibi düşünen avukatları kesinlikle temsil etmiyor. Bir avukat olarak Sayın Feyzioğlu'nun kurumsal olarak bir çalışma yapmasını tasvip etmiyorum. Kendi şahsi fikrini beyan etmesinde bir sıkıntı yok fakat kurumsal bağlamda bir fikir beyanı ve bu yönde bir kampanyanın içinde fiilen yer alması ve bu kampanyayı da Türkiye Barolar Birliği'nin bütçesiyle, aracıyla yapıyor ise bunu kabul edemiyoruz" sözleriyle Feyzioğlu'na tepki gösterdi.

SİYASET YAPACAKSA O KOLTUĞU BIRAKSIN

Avukat Cüneyt Toramanise, "Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlar arasında herhangi bir anket yaptığını duymadım. Binlerce avukatın referandumda ne yönde oy kullanacağını Feyzioğlu da dahil hiç kimse bilmiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir avukat olarak benim adıma da 'hayır' kampanyasını yürütüyor, fakat beni hiç bir zaman temsil edebilecek bir isim değildir. Benim verdiğim aidatları Feyzioğlu Türkiye'nin aleyhine kullanıyor. Metin Feyzioğlu, eğer siyaset yapacaksa o koltuğu ve cübbesini bıraksın. Feyzioğlu, CHP'nin başına geçmeye hazırlık yapıyorsa Türkiye Barolar Birliği'nin imkanlarını kullanmasın" diye konuştu.

'HAYIR' KAMPANYASI YÜRÜTMEK FEYZİOĞLU'NUN GÖREVİ DEĞİL

"Feyzioğlu, muhalefet parti başkanı gibi siyaset yapıyor" diyen Avukat Zafer Orus, "Avukatların sorunlarıyla ilgilenmeyi bırakıp yurt içinde ve yurt dışında 'hayır' kampanyası yapan Feyzioğlu açıkça suç işliyor. Siyasi bir çalışma yürütmek Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun görevi değildir" dedi.

METİN FEYZİOĞLU SUÇ İŞLİYOR

"TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun hem yurt içi ve hem de yurt dışında 'hayır' kampanyasında yer alması 'evet' diyecek olan binlerce avukatın tepkisine neden oluyor" diyen Konya Barosu'na kayıtlı avukatlardan Özkan Öztürk, "Barolar Birliği sıfatını kullanarak başkanlık koltuğunda oturan Feyzioğlu'nun 'hayır' kampanyası yürütmesi hem etik değil ve hem de hukuki değildir. TBB'nin resmi internet sitesinden açık açık 'hayır' reklamı yapılıyor ve bir hukukçu meslek kuruluşu açık açık yasaları ve hukuku ihlal ediyor. Feyzioğlu'nun icraatı açıkça bir suçtur ve bu suça yönelik yetkili makamların gerekeni yapması gerekir" şeklinde konuştu. (Yeniakit)

METİN FEYZİOĞLU KENDİNİ SAVUNMADI