Bakanın konvoyunu vurun

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, Hollanda devlet televizyonu NOS’ta saçmaladı: Bakan Kaya’nın korumalarının silah çekebileceğini düşünerek Hollanda polisine ateş izni verdim

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi'ne ateş izni verildiğini söyledi. Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV'te yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın yanında "geniş omuzlu" 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi. Bakan Kaya'nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hâkim olabilmemizdi" ifadesini kullandı.







VİNÇLİ ÇEKİCİ BİLE GETİRDİLER!

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "Bakanın korumaları ateş edebilirdi" iddiasında bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, "Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri halinde Hollanda Özel Timi'ne ateş etme izni verilmişti" diye konuştu. Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.



BATI'YI SEVMEYEN 'S... GİTSİN' DEMİŞTİ

Fas doğumlu bir Müslüman olan Aboutaleb 2008'den bu yana oturduğu Rotterdam Belediye Başkanlığı kolutuğunda faşist söylemleriyle biliniyor. Aboutaleb iki yıl önce Fransa'da 'Charlie Hedbo' dergisine yapılan saldırıdan sonra "Batı'nın yaşam tarzını beğenmeyen Müslüman göçmenler 'S... gitsin' demişti.



Aslışah SARITAŞ