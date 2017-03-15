Başbakan Binali Yıldırım'dan Avrupa'ya önemli uyarı!

Artvin'de Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda'da yaşanan demokrasi cinayetlerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "CHP, HDP, PKK, DEAŞ hayır diyor.. Şimdi birde Avrupa karşı çıkıyor. Avrupa işine bak işine. Hollanda çıkmış bakanlarımızı durduruyor. Onları karşılayan soydaşlarımızın üzerine atlarını sürüyor. İşte bunlar bizim için önemli bir sebeptir. Bunlar karşı çıkıyorsa demek ki biz doğru bir yoldayız. Onun için 16 Nisan'da kararımız EVET... Bak Buradan Avrupa'yı uyarıyoruz. İslamofobi, İslam düşmanlığı yapılıyor, ırkçılık yapılıyor ve ırkçı partilere çok fazla yüz veriliyor. Şu anda Avrupa'nın başının derdi, marjinal, ırkçı, müslüman düşmanı siyasetin yükselmesidir" şeklinde konuştu.

Artvin'de referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Şu anda Ak Parti iktidarda, 14 yıldır sizin desteğinizle yetkiyi bize verdiniz, Türkiye'yi yönetiyoruz. Üç kat büyüttük Türkiye'yi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Artvin'deki referandum konuşması şöyle oldu:

"KILIÇDAROĞLU SEN İSTER LAYIK GÖR İSTER GÖRME..."

* Biz Fatih'in torunlarıyız. 21 yaşında İstanbul'u fethederken gemileri karadan Haliç'e getirdi, biz trenleri, arabaları denizin altından geçirdik. Nasıl İstanbul fethediliyorda 18 yaşındaki gençlerimize milletvekilliğini çok görüyorsun. Kılıçdaroğlu'nun beğenmediğin gençler, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da göğüslerini siper ettiler. Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Sen ister layık gör ister görme, bu güzel vatanı emanet edeceğimiz gençlere biz sonuna kadar güveniyoruz.

* Hükümet sistemini değiştiriyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ne demek biliyor musunuz? 2019'da iki tane sandık gelecek önünüze, birinde Cumhurbaşkanını ikincisinde milletvekillerini seçeceksiniz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz sıkıntıları torunlarımız çekmesin. Onun için bu 18 maddelik değişikliği getiriyoruz. Artık çok parçalı iktidara lüzum yok. Her seferinde tek başına iktidar olacak. Beğenirsen bir 5 yıl daha beğenmessen hadi güle güle. Yetki de güvenoyu da sizde. Gücünü milletten almayan hiçbir hareket bu ülkeye istikamet veremeyecek. Çeteler, cuntalar, FETÖ'ler ülkenin kaderi ile oynayamayacak. Herkes kararını daha uzun vadeli verecek, yatırımlar, üretim artacak, daha fazla iş alanı açılacak. Bu reformla terörle mücadele güçlenecek.

"KILIÇDAROĞLU EŞBAŞKANLIK EĞİLİMİNDE"

PKK bölücü terör örgütü diyor ki, 'Aman hayır çıkması için gece gündüz çalışın, sakın evet çıkmasın.' Feto'yla kol kola girmişler, baş başa vermişler 'Hayır' çıkması için gece gündüz çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, 'Evet' çıkacak, sizin de defteriniz dürülecek. Bu yeni sistemle ilgili olarak milletin kafasını karıştırmaya çalışanlar var. Tek adam rejimi kurulacakmış! Evet tek adam, senin hatrın için iki tane mi Cumhurbaşkanı seçelim Kılıçdaroğlu. O kafayı takmış, bugünlerde HDP ile çok mesai harcadıkları için eşbaşkanlık tercihine doğru eğilimleri var. Patron millet olacak, görevi vereceksin, yapınca devam et, yapmayınca yolcu edeceksin. Seçim olan yerde diktatörlük olmaz.

"KILIÇDAROĞLU NE DİYOR? EVLERE ŞENLİK..."

Hayır diyorlar ama neye hayır dedikleri belli değil. Kılıçdaroğlu ne diyor? Evlere şenlik.. Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçince, Cumhurbaşkanı ile Başbakan anlaşamassa ne olacak diyor. İşte bizde diyoruz ki böyle bir sıkıntı olduğu için biz bunları birleştiriyoruz. Bizim anlatamadığımızı o bir cümleyle anlattı. Kılıçdaroğlu'na bundan sonra düşen EVET demesidir. Ondan beklenen budur.

"AVRUPA'YI BURADAN UYARIYORUM, BAŞINIZ DERTTE"

CHP, HDP, PKK, DEAŞ hayır diyor.. Şimdi birde Avrupa karşı çıkıyor. Avrupa işine bak işine. Hollanda çıkmış bakanlarımızı durduruyor. Onları karşılayan soydaşlarımızın üzerine atlarını sürüyor. İşte bunlar bizim için önemli bir sebeptir. Bunlar karşı çıkıyorsa demek ki biz doğru bir yoldayız. Onun için 16 Nisan'da kararımız EVET... Bak Buradan Avrupa'yı uyarıyoruz. İslamofobi, İslam düşmanlığı yapılıyor, ırkçılık yapılıyor ve ırkçı partilere çok fazla yüz veriliyor. Şu anda Avrupa'nın başının derdi, marjinal, ırkçı, müslüman düşmanı siyasetin yükselmesidir. En son Fransa'da iş yerlerinde başörtüyü yasakladılar. Aynen 28 Şubat gibi. Biz bütün yasakları kaldırdık, şimdi onlar başladılar. Avrupa'da kalite düşmeye devam ediyor. PKK'nın, FETÖ'nün yandaşları istediği gibi orada cirit adacak ses yok, bu ülkenin onurlu vatandaşlarına engel getirecekler. Bunun cevabını 16 nisan'da en güzel şekilde benim milletim verecek. Yaptıkları bu çirkinliklerin bedelini görecekler. Soğukkanlı olacağız, aklımızla hareket edeceğiz, duygularımızın esiri olmayacağız ama bu hukuksuzluğu onların yanına bırakmayacağız. Evelallah ülkemizi 2023'e, 2053'e taşıyacak projeler birer birer hayata geçecek. Hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için 16 Nisan çok önemli. Bu bir partilerin seçimi değil. Bu bir referandumdur.