Bild'in skandal manşetine sert tepki

Avrupa medyasının hedefinde yine Türkiye var! Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak küstah bir manşete imza attı! AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Metiner ve AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulunarak Bild'in bu manşetine sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği mücadele sonrası ayarı iyice bozulan Avrupa basını, Hollanda rezaleti sonrası Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesiyle yine harekete geçti. Hollanda'da yaşanan skandalı bile savunacak kadar alçalan demokrasi havarisi gazeteler yine Erdoğan'ı hedef aldı.

BİLD REZALETİ

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Gazetenin birinci sayfanın üçte ikisini ve ikinci sayfasını tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayıran gazete, "Bild, gerçeği Erdoğan'ın yüzüne söylüyor" başlığıyla çıktı. Alt başlıkta ise, "Demokrat değilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!" diye yazdı.

ERDOĞAN: 'BUNLAR BİRBİRLERİNİ ISIRMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hollanda bu terbiyesizliğin bedelini mutlaka ödeyecektir. Benim vatandaşlarımın üzerine at, it sürersen bunun hesabını vereceksin. Biz, bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Hollanda bir AB ülkesi gibi değil, muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Avrupa'dan ses çıkmıyor çünkü bunlar birbirlerini ısırmaz." demişti.

"Senin ondan farkın yok"

MEHMET METİNER: BU TAVIR İSLAMOFOBİNİN DÖNÜŞMÜŞ YENİ HALİ

Bunlar gazetecilik yaptıklarını mı zannediyorlar? Bild Alman hükümetinin sözcüsü ise eğer Erdoğan'ı Almanya'da istemiyorlarsa, Almanya'nın çok meraklısı değiliz. Aydın Doğan'ın da ortağı olduğu bir gazetenin ülkemizin Cumhurbaşkanına karşı takınmış olduğu bu tavır islamofobinin dönüşmüş yeni halidir.

NE KADAR DEĞERSİZ OLDUKLARINI GÖSTERİYORLAR

İslamofobi Avrupa'da Erdoğanfobizme erişmiş bulunuyor. Biz kendi Cumhurbaşkanımızı hür ve helal oylarımızla seçtik. Milletinin gönlünde taht kurmuş Erdoğan'a Almanya'daki müptezel bir gazetenin veya Avrupalı ırkçı, nazist, faşist çevrelerin dişlerini göstererek saldırmaları onların ne kadar değersiz olduğunu gösterir.

ERDOĞAN'IN AŞAĞILANMASINA SES ÇIKARTMAYACAKSA…

Aydın Doğan kendi ülkesinin Cumhurbaşkanının şahsında milletimizin aşağılanmasına ses çıkartmayacaksa Bild'in suç ortağıdır. Kendinisi yürekli bir tepki vermeye çağıyorum.

ŞAMİL TAYYAR: DAĞILMAK ÜZERELER

Yüzyılın başında Avrupa'da 500 yıllık küresel iktidarını kaybeden Almanya ve türevi ülkeler şimdi dağılma eşiğindeler.

NAZİ ARTIKLARI PARÇALANMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR

İslam ve Türkiye karşıtlığı ile ayakta kalacaklarını sanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile, Nazi artığı bu ülkeler parçalanmaktan kurtulamayacaklar.

AVRUPA'DAKİ BU KİRLİ YAPILAR TARİHE KARIŞACAK

Türkiye hak bildiği bu yolda yürümeye devam edecek, insanlığın yüz karası Avrupa'daki bu kirli yapılar ise tarihe karışacaktır.