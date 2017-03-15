Bunların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu, 8 bin Boşnak’ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır, ama onların alnı kapkaradır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya tarihi bir ihanet i hatırlatarak seslendi: Biz sizi Srebrenitsa katliamından biliriz



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında Türkiye'nin 81 ilinden gelen sağlık çalışanlarıyla buluştu. Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak özetle şu mesajları verdi:



CİBİLİYETLERİ BOZUK

Savaşın bile bir ahlakı, kuralı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Bunların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu, 8 bin Boşnak'ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz, kimse bize medeniyet dersi ve medenilik dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır, ama onların alnı kapkaradır.

"Biz Hollanda'yı Srebrenitsa katliamından biliriz"



ZÜCACİYE DÜKKÂNINA GİREN FİL

Türkiye'nin büyümesi birileri için nasıl umut olmuşsa, emin olun bazı çevrelerin de kâbusu oldu, Hollanda gibi, Almanya gibi. Dayanamıyorlar. Türkiye güçleniyor. Türkiye böyle dev şehir hastaneleri kuruyor ha, olmaz. Nasıl olur? Olacak, olacak, daha neler olacak. Özgüveni artan, güçlü, bağımsız bir Türkiye, yıllardır batıya garnizonluk yapan, IMF kapılarında birkaç milyon dolara el açan bir ülkeye alışanları şaşırttı, şaşkına uğrattı. Eski Türkiye'ye alışanlar bugünkü Türkiye'nin duruşunu kabullenemedekileri için aynen zücaciye dükkânına giren fil gibi kendi değerlerini, insan haklarını, uluslararası hukuku çiğnemeye, her şeyi kırıp dökmeye başladılar.



KRİTERLERİNİN HÜKMÜ KALMADI

Cumartesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza sergilenen saygısızlık sadece Türkiye'ye, Türk milletine, bu milletin bir ferdine değil, uluslararası hukuka ve diplomasiye yapılmıştır. Devletlerarası münasebetleri düzenleyen tüm teamüller, Viyana Sözleşmesi, AB kriterleri Hollanda yönetimi tarafından ayaklar altına alınmıştır. Avrupa'nın savunduğunu iddia ettiği demokrasi, ifade özgürlüğü, toplanma hürriyeti, kadına ve insana saygı gibi değerlerin milyarlarca insanın gözünde artık hükmü kalmamıştır.



ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ

Bu millet sıradan bir millet değil. Tanıyacaklar. Yapılan yanlışların bedeli öyle özürle, mözürle geçiştirilemez. Bundan sonra Hollanda başta olmak üzere Neo Nazi zihniyetine esir olan, birkaç oy için en temel insani değerleri yok sayan ülkelerin hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması Türkiye düşmanlarına verilecek en güzel cevap olacaktır. Hak ettikleri dersi milletimiz sandıkta en güzel şekilde verecektir.



HOLANDALI KOMUTAN SIRPLAR'A TESLİM ETTİ



RATKO Mladiç komutasındaki Sırplar, Srebrenitsa'ya saldırıları sıklaştırdıklarında Müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda Komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. Şehrin güvenliğinden sorumlu olan Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırpların katliamına terk etti.



HAMDOLSUN AŞKIM GERÇEKLEŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açılan şehir hastanelerini, "Başbakan olduğum zaman bir hedefti, derdimdi, aşkımdı. Rabbime hamdolsun gerçeğe döndü" sözleriyle anlattı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erdoğan'a sağlık çalışanlarının 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan "Vatan İçin Sağlık Nöbetinde" isimli kitabı hediye etti.



GURBETÇİLERE: SAKIN HA BU İKİLİYE OY VERMEYİN



Bugün Hollanda'da seçim var. Bir tane ırkçı başa güreşiyormuş (Geert Wilders). Bir tane de şu anda yönetimde bulunan parti (Mark Rutte), ikisi yarışıyormuş. Hollanda'ya, Almanya'ya sesleniyorum. Oralardaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime, Türklere diyorum ki, sakın ha bu ikiliye oy vermeyin. Her ne kadar buradan 'hayır' kampanyası için oralara gidenler varsa da o tuzağa da düşmeyin. Bu çok başka bir şey.



MERKEL'E: FARKINIZ YOK AYNISINIZ



Holanda'nın bu haydutluğuna sahip çıkan ülkeler de tüm itibarlarını yitirmişlerdir. Çıkmış Almanya'nın Şansölyesi 'Ben Hollanda'nın yanındayım' diyor. Ya senin ondan zaten farkının olmadığını biliyoruz. Başka şey de beklemiyoruz zaten. O da atlarıyla, itleriyle saldırıyor, sen de atlarınla, itlerinle saldırıyorsun. Farkınız yok, aynısınız.



TÜM DÜNYAYA: AVRUPA'YI HAYDUTLARA BIRAKMAYIN



Avrupa haydut devletlerin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir kıtadır. Bunun için tüm dünyayı Avrupa'daki endişe verici gelişmeler karşısında daha duyarlı olmaya, kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyorum.