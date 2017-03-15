Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin gençliğine ben inanıyorum, güveniyorum. Sizler bunu 15 Temmuz'da açık ve net olarak bu Feto alçaklarına karşı ispat ettiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milletin gençliğine ben inanıyorum, güveniyorum. Sizler bunu 15 Temmuz'da açık ve net olarak bu Feto alçaklarına karşı ispat ettiniz. Şimdi de bu ülkenin yönetiminde, Parlamentoda söz sahibi olarak ispat edeceğinize inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için bulunduğu Afyonkarahisar'dan ayrılırken kent merkezindeki bir simitçiye uğrayarak simit yedi ve çay içti. Erdoğan, buradan çıkarken kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten bugün lider ülke Türkiye için, güçlü ülke Türkiye için bizlere farklı bir gün yaşattınız ve şurada kalan bir aylık zaman içerisinde çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz ve Allah'ın izniyle 16 Nisan bizim için, Türkiye için yeni sistemle, yeni yönetim sistemiyle bir dönüm noktası olacak. Bu dönüm noktasına var mıyız?" diye konuştu.

Gençelere hitaben, "Bu dönüm noktası için, özellikle bizim gençliğimizi hor görenlere karşı bir cevap vermeye var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar? '18 yaşındakilere bu yolu açmak Ankara'dakilerin çocuklarına askerliği yaptırmamak içindir' veyahut da 'Onları Parlamentoya sokup 2 sene içinde emekli edip, ondan sonra da her ay 10 bin lira vermek suretiyle onlara devletin kasasını peşkeş çekmek içindir', bunlara gereken cevabı vermeye var mıyız?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, 18-24 yaş arasındaki gençlerin Parlamentoya girişlerinin önünü açmanın siyasetçiler olarak görevleri olduğunu dile getirerek, "Bu milletin gençliğine ben inanıyorum, güveniyorum. Sizler bunu 15 Temmuz'da açık ve net olarak bu Feto alçaklarına karşı ispat ettiniz. Şimdi de bu ülkenin yönetiminde, Parlamentoda söz sahibi olarak ispat edeceğinize inanıyorum. Sizleri seviyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti.