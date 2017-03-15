Çukurca'da SA-7 füze mühimmatı ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, bir adet SA-7 füze mühimmatı ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Ağrı ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğünü ve Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, bir adet SA-7 füze mühimmatı ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.



Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda, 1 el yapımı patlayıcı, 1 av tüfeği, 2 jeneratör, 4 tüp, 52 kg amonyum nitrat, 150 kg kubar esrar, 240 kg toz esrar ile 15 lt benzin ele geçirildi.



Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, bir adet SA-7 füze mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.







Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında Milan güdümlü tanksavar silahına ait bir lançer ele geçirildi.



Iğdır Karakoyunlu ve Ağrı Doğubayazıt'ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, örgütsel doküman, 1 telsiz frekans yükseltici kablo, bir adet günlük, çok miktarda yaşam malzemesi ve 60 ampul ağrı kesici ele geçirildi.



Şırnak Silopi'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında; 5 elektrikli fünye, 10 kg amonyum nitrat ve bilyelerle güçlendirilerek küp şeklinde hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve yerinde imha edildi..