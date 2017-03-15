Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin anlaştı!

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmeler sırasında iki lider Türkiye'de S-400 sistemlerinin satışını değerlendirdiler ve bu kontratın hayata geçirilmesinde ilgili olduklarını dile getirdiler. Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov "İzvestiya" haber ajansına bu bilgiyi doğruladı. Aynı zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu konunun görüşüldüğünü bildirdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



İzvestia'nın bilgilerine göre, Türkiye bu konuda ilgili olduğunu söyledi. Aynı zamanda Peskov Rusya'nın bu alanda işbirliğine karşı olmadığını belirtti. Peskov, "Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek" dedi.



Savunma Bakanı Şoygu, Türkiye'ye S-400 sistemlerinin satılmasını Kremlin'deki görüşmeler sırasında masaya yatırıldığını söyledi. Tarafların anlaşmaya varılması halinde siparişlerin oluşturulmasıyla iki ülkenin ilgili bakanlıkları ilgilenecek.

ABD VE NATO'YA GÜÇLÜ BİR SİNYAL



Uzmanlar, görüşmelerin başarıyla tamamlanması halinde Moskova ve Ankara arasında bu denli büyük ilk kontratın gerçekleşeceğini dile getirdiler. Strateji Analizi Merkezi Başkanı Ruslan Puhov, "Bu çok güçlü siyasi içerikli bir inisiyatif, ABD ve NATO'ya güçlü bir sinyal. Türkiye'ye saygı gösterilmezse o da Rusya ile ilişkilerini güçlendirir. Silahlar her zaman askeri hedeflerle satın alınmıyor. Aynı zamanda bu kontrat ülkenin savunma gücünü pekiştirecek. Şu anda Türkiye eski füze savunma sistemlerine sahip, yeni füze savunma sistemlerinin alınması beraberinde gelişmiş teknolojiyi de getirecek" dedi.