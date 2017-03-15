Darbe telefoncusu Almanya’da firarda

Matematik öğretmeni Ali Irmak darbe girişiminden bir gün önce 10 FETÖ’cü komutana cep telefonu ve ‘patates hat’ dağıttı. 15 Temmuz’da Türkiye’yi işgal planında aktif rol oynayan o komutanlar başkaları adına kayıtlı hatlar üzerinden birbiriyle iletişim kurdu. Irmak, 17 Temmuz’da Almanya’ya kaçtı

Genelkurmay'da darbe girişimi sırasında çıkan olaylarla ilgili hazırlanan iddianamede, matematik öğretmeni Ali Irmak 'en kritik isimlerden biri' olarak geçti. 17 Temmuz'da Almanya'ya firar eden Irmak'ın Marmaris, Genelkurmay, TÜRKSAT ve Akıncı'da aktif rol alan ve 3 kişi şehit eden üst düzey komutanlar için 10 adet cep telefonu ve 10 adet hat temin ettiği belirtildi.



ANKARA'DA GÖREVLİ

Darbenin en kritik sivil isimlerinden biri olduğu belirtilen Ankara Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Ali Irmak'la ilgili iddianamede yer alan detaylar şu şekilde:



?ALES KOPYACILARINDAN

43 yaşındaki Ali Irmak, Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de öğretmen olarak atandı. 2011'de Ankara Yenimahalle'deki Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak göreve başladı. 2004'teki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) kopya çeken FETÖ'cü ekibin içinde yer aldı ve hakkında açılan soruşturma halen sürüyor. FETÖ'nün kriptolu haberleşme aracı ByLock kullanıcısı. 17 Temmuz'da Almanya'ya kaçtı. Hakkında arama kararı bulunuyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. Ancak eşi M.I., Ankara Yenimahalle'deki bir imam hatip ortaokulunda matematik öğretmeni olarak halen görevine devam ediyor.



BİR GÜN ÖNCE DAĞITTI

Ali Irmak, darbe girişimi sırasında darbeci komutanlar Fırat Alakuş ile 3, Ali Yazıcı ile 5, Şükrü Seymen ile de 2 kez görüştü. Irmak, Cumhurbaşkanı'na suikast ile Genelkurmay, TÜRKSAT, Özel Kuvvetler gibi noktaları ele geçirmeyi planlayan üst düzey komutanlara, birbirleriyle iletişim kursunlar diye 10 adet cep telefonu ve 10 adet SIM kartı satın aldı. Irmak'ın 14 Temmuz'da dağıttığı bu hatları kullanan darbeciler 3 kişiyi şehit etti. Irmak'ın telefon hattı verdiği Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Sinan Sürer, Albay Fırat Alakuş ve Yarbay Murat Korkmaz'ın 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki bulanan villada Adil Öksüz'le toplantı yaptıkları tespit edildi. İddianameye göre telefon satıcısı Ramazan Cömert, öğretmen Ali Irmak'ın 14 Temmuz'da değişik marka ve modelde, faturası olmayan 10 adet cep telefonu ile 10 adet hat aldığını söyledi.



BAŞKASI ADINA NUMARA ALDI

Cömert, "Ali Irmak, bir yıldır alışveriş yapar. Daha önce peyderpey açık (kendi adına olmayan) 'T....' şirketine ait hatları almıştır" şeklinde ifade verdi. Yine iddianamede, Cömert'in, yine açık hat olarak sattığı 531847.... ve 530872.... numaralı telefonlarda ByLock çıktığı aktarıldı.



PATATES HAT NEDİR?

Suç işlemek amacıyla başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak açılan cep telefonu hatları halk arasında ve suç dünyasında 'patates hat' olarak adlandırılıyor. Bu hatlar bazı telefon bayilerinde art niyetli telefon hattı satıcıları tarafından başkalarına ait kimlik bilgileriyle kullanıma açılıyor ve satışa sunuluyor. Bu yöntemi suç örgütleri kullanıyor.



İŞTE O HATLARI KULLANAN 10 HAİN!

Albay Şükrü Seymen: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Kurmay Albay olan ve Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten kişi. Suikast girişiminde polis memuru Mehmet Çetin'i şehit ettiği krıminal incelemede tespit edildi.





Albay Ali Yazıcı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başyaveri. Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini öğrenip saldırının planlayıcısı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e söyledi.





Albay Harun Olgun: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli. TÜRKSAT saldırısını gerçekleştiren ekibin lideri. Baskında TÜRKSAT İşletme Direktörü Ahmet Özsoy ile şirket görevlisi Ali Karslı şehit oldu.

Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Eski Başkanı. Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetti.





Albay Osman Kılıç: Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde albay. Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten ekipteydi. İfadesinde Şükrü Seymen'i tanıdığını açıkladı. Eşi Leyla Kılıç 2010 KPSS şüphelisi.

Tuğamiral Sinan Sürer: Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda görevli. Karargâhta masum insanların üzerine kurşun yağdırdı. Vatandaşlar Genelkurmay'a girerken elinde silahla görüldü. Ateş ettiği sivillerden Yusuf Çelik karargâhta şehit oldu.





Albay Fırat Alakuş: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli. Genelkurmay Karargâhı'nın ele geçirilmesi operasyonunu yönetti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın karargâh girişinde yere yatırılıp derdest edildiği anlarda kameraya takıldı. Eşi Serap Alakuş, 2010 KPSS şüphelisi.





Yarbay Murat Korkmaz: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli. Genelkurmay Karargâhı'na giren ikinci ekibin lideriydi. Karargâha giren Bülent Aydın'ı şehit ettiği ifade ediliyor. Genelkurmay'ın internet sitesinde korsan darbe bildirisinin tam metnini yayımlanlattı. Özel Kuvvetler'deki odasında Numan Kurtulmuş, Mustafa Varank ve İbrahim Kalın'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu kâğıt ele geçirildi.

Albay Ümit Bak: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli. Komutanlığı basan ekibin yöneticisi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürdüğü darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin yakın arkadaşı. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı derdest etme görevi verildi.

Albay Murat Koçyiğit: Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli. Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbe eylemlerini organize eden ekipteydi. 15 Temmuz'da eylemlerini darbenin harekât merkezi olan Akıncı Üssü'nde yürüttü.