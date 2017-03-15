Destici'den 'hayır' diyen partililere uyarı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda aldıkları 'evet' kararı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte Destici'nin açıklaması...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mecidiyeköy'deki İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, 16 Nisan'da yapılacak referandumda parti içinde yapılan istişarelerin ardından 'Evet' kararı aldıklarını söyledi.

Bu kararı almalarındaki en önemli etkenlerden birinin Türkiye'nin darbe anayasasıyla oluşturulan bir sistemle yönetilmesi olduğunu vurgulayan Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana bu darbe anayasasıyla oluşturulan bu antidemokratik sisteme karşı olduğumuzu ve mutlaka bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade ettik. Dolayısıyla önümüzde böyle bir fırsat var. Büyük Birlik Partisi olarak milletimiz için, Türkiye için bu anayasa değişikliği teklifini darbe anayasasından kurtarmanın bir yolu olarak görüyoruz" diye konuştu.

Destici, BBP'nin 'Evet' kararını alırken izledikleri yolu ve yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

HERKESİN GÖRÜŞÜNÜ ALDIK

"Biz bu kararı alırken partimizin bütün kurullarıyla istişare ettik. Hatta bununla kalmadık, daha önce partimizde görev yapan arkadaşlarımızla görüştük. Bu işin ilimini yapan arkadaşlarla görüştük. Yurtdışındaki soydaşlarımız ve dindaşlarımızla görüştük. Onların hepsinin görüşlerini aldık. Tabanımıza sorduk. Kendi yaptığımız çalışmalarda taban eğiliminin de bu yönde olduğunu gördük. 16 Nisan'a kadar en yüksek oranda 'Evet' diyen tabanlardan birisinin Büyük Birlik Partisi tabanı olacağını sandıkta göreceğiz."

Partisinin referanduma yönelik aldığı kararın kendisinin tercihi gibi yansıtılmasına tepki gösteren Mustafa Destici, "Bu kararımızdan memnun olmayan belli çevreler, bizim kararımızı çoğunluğun kararı değil de sanki genel başkanın kendi tercihiymiş gibi yansıtılması, manipüle edilmesiyle kararımızın değerini düşürmeye çalışıyorlar. Bu en hafifiyle ahlaksızlıktır" diye konuştu.

"İçimizde birkaç teşkilatın 'Hayır' demesi Büyük Birlik Partisi'nin kararına gölge düşürmez" diyen Destici, "Herkesin görüşüne saygı duyan siyasi hareketiz. Kendi içimizde de bütün arkadaşlarımızın görüşüne önem veren bir siyasi hareketiz. Ama demokratik bir tavır ortaya koymamız, hoşgörülü olmamız kimseye suistimal hakkı verdiğimiz anlamına gelmez. Büyük Birlik Partisi kurumsal bir partidir, tüzel kişiliği, programı, hukuku ve tüzüğü vardır. Ancak onun da bir sınırı vardır. Sınır aşıldıktan sonra tüzük ve hukuk işler. Herkes onun sonucuna katlanmak zorunda kalır. Merkez Karar Yönetim Kurulumuz yaptığı bütün istişare sonuçlarını ve temayülleri değerlendirerek referandumda 'Evet' demenin ülkemiz, milletimiz, devletimiz için Türk ve İslam coğrafyası için de camiamız içinde daha doğru olacağı fikri ağırlık basmıştır. Karar bu yönde alınmıştır. Büyük Birlik Partisi sonuna kadar bu kararın arkasındadır, referandumdan 'Evet' çıkması için her türlü çalışmanın ve gayretin içerisinde olacaktır."

'BÜTÜN TEŞKİLATLARIMIZA DÜŞEN BU KARARIN YANINDA DURMAKTIR'

Bir gazetecinin "Referandumda 'Hayır' diyeceklerini açıklayan bazı İl teşkilatlarıyla ilgili parti içinde herhangi bir disiplin süreci olacak mu?" şeklindeki sorusuna Destici, "Kurumsal kararımızı açıklayana kadar arkadaşlarımızı düşüncelerini ifade ettiler. Bu düşüncelere hoşgörülü baktık. Asla bir ihraç ve disiplin süreci işletmedik. Ama karar açıklandı. Artık bütün teşkilatlarımıza düşen bu kararın yanında durmaktır. Bundan sonra bütün arkadaşlarımızın partinin hukukunu oluşturan bu tüzüğüne ve programına uygun hareket etmek sorumlulukları vardır. Her şeyin bir sınırı var. Bu sınır aşılırsa Büyük Birlik Partisi kendi tüzel kişiliğine camianın tümünü korumak adına elbetteki hukukunu işletir. Tüzük, neyi hükmediyorsa bunun gereği elbetteki bundan sonra yapılır" şeklinde yanıt verdi.