Erdoğan: Vur emri vermişler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da katıldığı toplu açılış töreninde Hollanda'ya sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Oradaki vatandaşlarımızın toplantı hürriyetini engelliyor. Ellerinde silah değil sadece bayrak var. Buna bile tahammül edemiyoruz. Hatta sonradan öğreniyoruz ki, polislerine vur emri dahi vermişler! Karşınızda hepi topu bir kadın bakan ve yanında çoğunluğu kadın olan 3-5 kişilik ekibi ve birkaç koruma görevlisi var. Bunlar için olağanüstü hal ilan edilir mi, polise vur emri verilir mi?" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

BUNLAR 2,5 SAATLİĞİNE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Hayır diyenlere tüm kapılar sonuna kadar açık. Ama evet derseniz polisiyle, atıyla, itiyle insanlık dışı bir duvar buluyorsunuz. Kendi konsolosluk binasında toplantı yapmak isteyen bir hanımefendi bakanımızı engellemek için bir belediye 2,5 saat olağanüstü hal ilan ediyor. Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla olağanüstü hal ilan ediyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden Batılılar "Bu olağanüstü hal ne kadar sürecek?" diyorlar. Size ne? Oradaki vatandaşlarımızın toplantı hürriyetini engelliyor. Ellerinde silah değil sadece bayrak var. Buna bile tahammül edemiyoruz. Hatta sonradan öğreniyoruz ki, polislerine vur emri dahi vermişler! Karşınızda hepi topu bir kadın bakan ve yanında çoğunluğu kadın olan 3-5 kişilik ekibi ve birkaç koruma görevlisi var. Bunlar için olağanüstü hal ilan edilir mi, polise vur emri verilir mi?