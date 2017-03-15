Fatih Portakal o geceyi bakın nasıl yorumladı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, PKK'lı teröristlere propaganda yaptıran fakat Türk bakanları engelleyen Hollanda'nın faşist tutumuyla ilgili Türkiye'yi suçladı.

Hollanda'nın faşist tavrı, Türkiye'de sağduyulu herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye karşıtlığını kendilerine iş edinen "içimizdeki Hollandalılar" ise gerçek yüzlerini göstermeye devam ediyor.

'BANA VATAN HAİNİ DİYEBİLİRSİNİZ AMA...'

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi krizi canlı yayında "Bana vatan haini diyebilirsiniz ama Türkiye de kabahatli. Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullanırken sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılaştı!

SOYKIRIM... KATLİAM... VE HOLLANDA!