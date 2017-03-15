FED'e değil ÇİN'e bakalım

Kerem Alkin bugünkü yazısında FED beklentisi ve Çin gerçeği arasındaki kıymet farkını ve ekonomik gerçeklikleri masaya yatırdı. İşte Alkin'in analizinden öne çıkanlar:

Piyasalar FED'i konuşurken, Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirirken, yeni ortaklıklara yönelik çağrıları da ihmal etmeyelim. Avrupa'nın geleceği için önemli birortak konumunda olmasına rağmen, sığ ve çirkin saldırılara göğüs geren Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerin yoğun işbirliği taleplerini de doğal olarak değerlendiriyor.

Yakın bir gelecekte, dünyada oluşacak yeni güç merkezlerinin tam ortasında yer alan Türkiye için, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in, Türkiye'nin Avrasya'da önemli bir ülke olduğu ve Çin'in, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü ile işbirliğini derinleştirme arzusunu ortaklaşa değerlendirecekleri yönündeki ifadeleri, Avrasya'nın, 'kapsayıcı'rolüyle, oyun kurucu ülkesi Türkiye için, sadece FED'e bakmanın ne kadar hatalı olacağınıbize hatırlatmalı.

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