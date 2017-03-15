İşte ikiyüzlü Avrupa’nın demokrasi anlayışı

EVET'E ZULÜM

Hollanda polisinin köpeklerle, atlarla saldırdığı Türkler'den biri olan İsmail Güverçile (45) yaşadıklarını Avrupalı Türklerin 15 Temmuz'u olarak tanımladı. "Artık Avrupa değerlerine inanmıyorum" diyen Güverçile "O gece TV'ye ve sosyal medyaya yansıyan haberlerden sonra içimde bir sıkıntı oluştu. Arabama bindim ve yola çıktım. Rotterdam Başkonsolosluğu'nun önüne gece yarısı ulaştım. O sırada bakanımızın araçta tutulduğunu bilmiyorduk. İlerleyen saatlerde polis, köpekler, atlar, coplar ve TOMA'larla üzerimize geldi. Polis copla vahşice sırtıma vurdu. Hiç yüzümü dönmedim. Dönseydim çok daha şiddetli darbeler alabilirdim. Bana tıbbi müdahale bile yapılmadı. Avrupa bize yüzlerini resmen gösterdi. Bu tavırlarını unutmayacağım. Demokratik hakkımızı kullanmaya izin vermediler. Rapor aldım. Hukuki mücadele başlatacağım" diye konuştu. Gurbetçi Hüseyin Kurt'un polis köpeği tarafından ısırıldığı anın fotoğrafı da vahşetin sembolü olmuştu. Cengiz PARLAYAN/HAGEN







HAYIR'A ŞENLİK

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" referandumu için Avrupa'da yaşanan skandallara İsviçre de katıldı. İsviçre'de başlatılan 'hayır' kampanyasının sosyal medyada yayılan görüntülerinde, korkutucu maske takıp başına 'Hayır' yazılı fes giyen bir grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler içeren figürlerin olduğu bir afişi taşıdıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; bir grup, başlarında 'Hayır' yazılı fes ve yüzlerindeki korkunç maskelerle vatandaşlara broşür dağıtıyor. Referandumda 'Evet' çıkmaması için gözünü karartan Avrupa ülkelerine katılan İsviçre'de yapılan ve demokrasinin ayaklar altına alındığı kampanya kapsamında bir diğer afişte ise Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinde 'Erdo-waan' yazıyor. 'Waan' Almanca'da 'deli' anlamına geliyor. Hollanda Devlet Televizyonu NOS 'hayır' kampanyası yürüten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun toplantısını yayımladı. Furkan KARA/SABAH