CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendi kendini yalanladı. Hollanda'nın faşist tutumuyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın" demişti. Fakat 24 saat geçmeden Kılıçdaroğlu çark etti ve Türkiye'yi suçladı.

Bir dediği diğerini tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu Hollanda krizinde de bekleneni yaptı. Hollanda'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik faşist tutumuna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Bu işin referandumla, 'evet-hayır'la bir ilgisi yok" demişti.

Kılıçdaroğlu 24 saatte çark etti

24 SAATTE ÇARK EDİP TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Hollanda'nın ırkçı uygulamalarında Türkiye'nin yanında yer alarak 'milli' bir duruş sergiler gibi gözüken Kılıçdaroğlu, 24 saat sonra aniden u dönüşü yaptı. "Bu işin referandumla ilgisi yok" diyen Kılıçdaroğlu şimdi de "Halkın 'hayır' iradesini kırmak için Avrupa'da bile gerilim ortamı yaratıyorlar. Avrupa açıkça 'evet'i destekliyor." diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasını Türkiye'yi suçlayarak tamamladı..