PKK’dan Almanya’da ‘Hayır’ yürüyüşü

Türk yetkililerin toplantı ve miting yapmasını engelleyen, bakanlarımıza büyük saygısızlık yapan ve gurbetçilerimizin üzerine köpeklerle saldıran Avrupa, PKK'nın eylem ve mitinglerine destek vererek iki yüzlü tavrını bir kez daha ortaya serdi. PKK yalnızca Almanya'da son 24 saatte 6 tane 'Hayır' mitingi düzenledi.

Almanya'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin verilmedi ardından ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda'da faşist uygulamaya maruz kaldı. Hollanda polisi atlarla, köpeklerle Bakan Kaya'ya destek olmak isteyen Türk vatandaşlarına saldırdı. Bunun ardından Almanya Hollanda faşizmine destek çıkan açıklamalarda bulundu. Almanya ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Avrupa'daki Türklerle buluşmasına izin vermedi. Avrupa Birliği ülkeleri ise birbiri ardına 'evet' kampanyalarını yasakladı.





ALMANYA'DA PKK'DAN HAYIR YÜRÜYÜŞÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tanıtımının yapılmasını engelleyen Almanya, PKK'lı teröristlere ise polis eşliğinde yürüyüş yaptırıyor. Dün Almanya'nın Essen kentinde terör örgütü PKK yandaşları birleşerek 'hayır' yürüyüşü gerçekleştirdi.

ALMANYA'DA SON 24 SAATTE 6 PKK MİTİNGİ

Türk yetkililere salon dahi vermeyen, konferans ve miting yapmalarını engelleyen Almanya, PKK'nın "Hayır" eylemlerine ise tam destek veriyor.

Son 24 saatte Almanya'da 6 ayrı miting, yürüyüş ve konferans düzenleyen PKK'lılar, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin hakaretlerde bulundular.

Terör örgütleri PKK ve Suriye uzantısı YPG'nin bayraklarını taşıyan PKK'lılar, Türkiye aleyhine yazılmış afişler ve Abdullah Öcalan posterleriyle çok sayıda miting düzenledi.

Almanya'nın 'Hayır' seferberliği!