SAT1 anket yaptı! Sonuç Almanları şoke etti

Alman kanalı SAT.1 televizyonunun Türk bakanların seyahatinin yasaklanmasıyla ilgili yaptığı anket Almanları şoke etti. Türk bakanların Almanya'ya seyahat etmesinin yasaklanıp yasaklanmamasına yönelik bir soru soruldu. Türk vatandaşlarının ankete gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte söz konusu yasağa karşı 'Hayır' oyları büyük farkla birinci çıktı.

Alman kanalı SAT.1 televizyonunun Türk bakanların seyahatinin yasaklanmasıyla ilgili yaptığı ankette ortaya Almanların beklemediği bir sonuç çıktı. Türk vatandaşlarının oylarıyla 'Hayır' açık ara önde...

SKANDAL TUTUMUN ARDINDAN...

Geçtiğimiz günlerde Türk bakanların ülkeye girişine izin vermeyen, gurbetçilerimize karşı terör estiren Hollanda'nın skandal tutumunun ardından, Almanya'da provokatif bir anket yapıldı.

Almanya'dan yayın yapan SAT.1 televizyonunun, Türk bakanların Almanya'ya seyahat etmesinin yasaklanıp yasaklanmamasına yönelik bir soru soruldu.

Türk vatandaşlarının ankete gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte söz konusu yasağa karşı 'Hayır' oyları büyük farkla birinci çıktı.