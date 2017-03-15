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ARKADAŞINA GÖNDER SAT1 anket yaptı! Sonuç Almanları şoke etti
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SAT1 yaptı! Sonuç Almanları şoke etti

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 11:44
SAT1 anket yaptı! Sonuç Almanları şoke etti
SAT1 anket yaptı! Sonuç Almanları şoke etti

Alman kanalı SAT.1 televizyonunun Türk ların seyahatinin yasaklanmasıyla ilgili yaptığı Almanları şoke etti. Türk bakanların 'ya seyahat etmesinin yasaklanıp yasaklanmamasına yönelik bir soru soruldu. Türk vatandaşlarının ankete gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte söz konusu yasağa karşı 'Hayır' oyları büyük farkla birinci çıktı.

Alman kanalı SAT.1 televizyonunun Türk ların seyahatinin yasaklanmasıyla ilgili yaptığı te ortaya Almanların beklemediği bir sonuç çıktı. Türk vatandaşlarının oylarıyla 'Hayır' açık ara önde...

SKANDAL TUTUMUN ARDINDAN...

Geçtiğimiz günlerde Türk bakanların ülkeye girişine izin vermeyen, gurbetçilerimize karşı terör estiren Hollanda'nın skandal tutumunun ardından, 'da provokatif bir anket yapıldı.

Almanya'dan yayın yapan SAT.1 televizyonunun, Türk bakanların Almanya'ya seyahat etmesinin yasaklanıp yasaklanmamasına yönelik bir soru soruldu.

Türk vatandaşlarının ankete gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte söz konusu yasağa karşı 'Hayır' oyları büyük farkla birinci çıktı.