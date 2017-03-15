Türkiye'den kaçan teröristlerin sığınağı: Avrupa Birliği

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkışan Avrupa'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütlerine koruma kalkanı olan Avrupa, Türkiye'nin iadesini istediği 458 teröristten sadece 12 tanesini iade etti. Teröristler ise kendilerine sığınak olarak en çok Almanya'yı tercih ediyor.

Türk bakanlara engel koyan Avrupa teröristlere gösterdiği tavırla gerçek yüzlerini gözler önüne seriyor. Türkiye'ye topyekün saldırıya geçen Avrupa, terör örgütlerine de ev sahipliği yapıyor. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri Avrupa Birliği ülkelerinde elini kolunu sallayarak dolaşıyor.

485 TERÖRİSTTEN SADECE 12'SİNİ İADE ETTİLER



Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında darbe üstüne darbe indirdiği teröristler Avrupa Birliği ülkelerine kaçıyor. Türkiye'nin iade talebine ise Avrupa yanıt vermiyor. Türkiye'nin Avrupa'dan iadesini istediği 485 teröristten yalnızca 12 tanesi iade edildi. Avrupa terör suçundan aranan 473 teröriste ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İŞTE AVRUPA'NIN UTANÇ TABLOSU!



Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin iadesini talep ettiği terör örgütü mensuplarını geri vermiyor. Bu teröristlerin ise Avrupa'da en çok Almanya'yı üs olarak kullandığı ortaya çıkıyor. Türkiye Almanya'dan 182 teröristi istedi sadece 3 terörist iade edildi.