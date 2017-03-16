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28 ilde kuvvetli kar alarmı verildi

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 13:15
28 ilde kuvvetli kar alarmı verildi
28 ilde kuvvetli kar alarmı verildi

Meteoroloji'den gelen kuvvetli uyarısı şaşkınlık yarattı. Van, Bitlis, Hakkari ile Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bugün 7 ilde etkili olurken, asıl fırtına yarın kopacak. Hava durumu tahminine göre de bu kar yağışı tipiyle birlikte ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Meteorolojinin tahminine göre 17 Mart cuma günü kar yağışı altında olacak iller şunlar:
Kastamonu, Karabük, Bolu, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Van, Erzurum, Hakkari ve Bitlis.