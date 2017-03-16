AB'nin Türkiye ve Erdoğan nefretini FETÖ körüklüyor

Avrupa’da Türkiye’ye yönelik eleştirilerin suflesini FETÖ’cü hainlerin verdiği ortaya çıktı. Türkiye ve Erdoğan karşıtı sözler, önce örgütün yayınlarında yer alıyor, ardından da AB’li politikacıların konuşmalarına yansıyor.

Gurbetçilere yönelik referandum çalışmalarını sabote eden ve Avrupalı siyasetçiler ile medyayı Türkiye karşıtlığına yönlendiren karanlık gücün FETÖ lobisi olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün özellikle AB ülkelerindeki; okulları, dershaneleri, dernekleri, vakıfları, gazeteleri ve düşünce kuruluşları aracılığıyla yaptığı kara propaganda her geçen gün yaygınlaşıyor.

DÜŞMANLIK AŞILIYOR

Örgüt bir yandan Avrupa medyasını kullanırken, diğer yandan bastırdığı İngilizce ve İspanyolca gibi çeşitli dillerdeki dergi ve kitapçıklarla AB'ye Erdoğan düşmanlığı aşılıyor. İhanet çetesi, Kara propaganda amaçlı bastırdığı her türlü materyali Avrupa ülkelerindeki basın kuruluşları, haber ajansları ile siyasetçilere gönderiyor.

4 KOLDAN SALDIRIYOR

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Avrupa'ya kaçan binlerce FETÖ üyesi Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre ve İngiltere'de Türkiye aleyhinde haber yaptırmak için büyük servet harcıyor. Aynı zamanda medya yöneticilerini ziyaret ederek, yanıltıcı haber içerikli dokümanların yayınlanması için inandırmaya ve ikna etmeye çalışıyor.

Bir yandan 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini hükümete yıkmaya çalışan örgüt, diğer yandan da 16 Nisan'daki referandumda 'hayır' çıkması ve AB ülkelerinin Türkiye'ye baskı yapması için dört bir koldan saldırıyor. FETÖ'nün sosyal medya tetikçisi 'fuatavni' hesabını kullanan Aydoğan Vatandaş'ın İngilizce ve İspanyolca basılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sözde iddiaların kaleme alındığı, 'Hungry for power (İktidar Hırsı-Güç zehirlenmesi: Erdoğan'ın cadı avı ve devlet)' adlı kitabı, ihanet şebekesin Türkiye aleyhinde yayınladığı kitapların başında geliyor.

Kemal Gümüş - Star