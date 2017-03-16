Ali Fuat Yılmazer’e ikinci şok!

FETÖ sanığı eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer’in avukat olan büyük kızının Sakarya’da gözaltına alınması ardından Hukuk Fakültesi öğrencisi olan küçük kızı da ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alındı.

Birçok FETÖ soruşturmasından sanık olarak yargılana İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer bir gün içinde ikinci şoku yaşadı. Yılmazer'in avukat olan büyük kızı Fatma Yılmazer sabah saatlerinde ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Yılmazer'in küçük kızı Fitnat Yılmazer de FETÖ'nün kriptolu uygulaması ByLock kullanıcısı çıktı. Hukuk Fakültesi öğrencisi Yılmazer, Ankara'da gözaltına alındı.

KHK kararıyla FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan derneklerle irtibatı tespit edilen Fitnat Yılmazer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.

Sabah