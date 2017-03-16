X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Ali Fuat Yılmazer’e ikinci şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’e ikinci şok!

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 14:44
Ali Fuat Yılmazer’e ikinci şok!
Ali Fuat Yılmazer’e ikinci şok!

FETÖ sanığı eski polis müdürü ’in avukat olan büyük ının Sakarya’da na alınması ardından Hukuk Fakültesi öğrencisi olan küçük kızı da ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alındı.

Birçok FETÖ soruşturmasından sanık olarak yargılana İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü bir gün içinde ikinci şoku yaşadı. Yılmazer'in avukat olan büyük ı Fatma Yılmazer sabah saatlerinde ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle na alınmıştı. Yılmazer'in küçük kızı Fitnat Yılmazer de FETÖ'nün kriptolu uygulaması ByLock kullanıcısı çıktı. Hukuk Fakültesi öğrencisi Yılmazer, Ankara'da gözaltına alındı.

KHK kararıyla FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan derneklerle irtibatı tespit edilen Fitnat Yılmazer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.

Sabah