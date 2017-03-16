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Ali Fuat ’in kızına FETÖ sı!

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 10:39
Ali Fuat Yılmazer’in kızına FETÖ gözaltısı!
Ali Fuat Yılmazer’in kızına FETÖ gözaltısı!

Birçok FETÖ dosyası kapsamında yargılanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat ’in kızı ByLock kullancısı olduğu gerekçesiyle na alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik açılan birden fazla davada sanık olarak yargılanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat 'in kızı Fatma Yılmazer na alındı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan bazı derneklerle irtibatı tespit edilen Fatma Yılmazer'in örgütün avukat yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya'da yakalandığı, İstanbul'a getirildiği öğrenildi. ByLock kullanıcısı birden fazla kişiyle irtibatı da belirlenen Fatma Yılmazer, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınacak.

Bank Asya'da hesap arttırıcı hareketleri belirlenen Fatma Yılmazer, Silivri Cezaevi'nde bulunan babası Ali Fuat Yılmazer'in avukatlığını yapıyordu.