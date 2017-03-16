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'ın odasında Gülen su

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 09:28
Aydın Doğan'ın odasında Gülen tablosu
Aydın Doğan'ın odasında Gülen tablosu

Teröristbaşı Gülen'in avukatı emniyetteki ifadesinde ile 'nün samimiyetini anlattı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan ve cezaevine gönderilen FETÖ'nün avukatı Orhan Erdemli, emniyetteki ifadesinde, "Bir ziyarette Aydın Doğan duvardaki yu gösterip 'Bunu Gülen gönderdi' dedi. İşte Erdemli'nin ifadesinden detaylar...

elebaşı 'in avukatı Orhan Erdemli 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erdemli ifadesinde ile ilgili FETÖ ilişkisini ortaya koyan bilgiler verdi.

İşte Doğan - FETÖ ilişkisini gözler önüne seren Erdemli'nin o ifadeleri:

ŞAHSİ DAVALARI İÇİN ANLAŞTIK

Akşam'ın haberine göre, Doğan Holding'le ilişkilerimiz avukat Ali Yüksel Özmen düzenliyordu. Şirketin CEO'su Yahya Üzdiyen'in bizimle uzun süreli bir avukatlık hizmeti düşündüğünü Doğan Holding'in verilecek işlerinin yanı sıra Aydın Doğan'ın şahsi davaları ve yönetim kurulu üyelerinin de şahsi davaları karşılığında bize aylık 40 bin TL ücret verileceğini söyledi. 5-6 klasörden oluşan 'Kağıt davası' olarak denilen dosyalar getirildi. Bu davanın çok önemli olduğunu Hanzade Doğan'ın hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söylediler.

DAMADI TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İ ZİYARET ETMİŞ

Avukat Hasan Günaydın ile birlikte Aydın Doğan'la tanıştığımızda Doğan bize "Benim medyadaki yüzüm çirkin kabul ediliyor ancak ben kötü bir insan değilim tanıdıkça beni göreceksiniz' dedi. Odasındaki bir yu göstererek 'Bunu bana Fetullah Gülen hediye göndermiş. Biz kimseyi ayırt etmeyiz örneğin damadım Gülen'i ziyaret etmiştir' dedi. Odada bulunan şahıslardan Avukat Osman Karakuş, Doğan'a Gülen'in talebelerinden Mustafa Özcan (FETÖ'nün 2 numarası) ile tanıştırmak istedi. Doğan "Ben size bir gün belirlerim o zaman gelirsiniz3 dedi. 2-3 ay sonra Doğan'ın belirlediği bir gün gittik. Özcan geldikten sonra hep birlikte Doğan'ın odasına geçtik.

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