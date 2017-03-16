Brezilya, FETÖ'cü hainlerin kıskacında

FETÖ’nün firari iş adamı Akın İpek’in Brezilya gazetelerinde çarşaf çarşaf haberleri sosyal medyada da paylaşılıyor.

17-25 Aralık'taki kirli operasyonlarıyla hedefine ulaşamayan, 15 Temmuz'daki kanlı girişimiyle milleti bombalayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Brezilya'daki elebaşlarından Mustafa Göktepe'nin Türkiye'nin adını kullanarak hainliğine devam ettiği ortaya çıktı. Brezilya'da kapı kapı gezerek kendisini "Kültür Ataşesi" olarak tanıtan FETÖ'cü Göktepe'nin, İngiltere'de bir programa katılmak için gittiğini açıklayan ancak 20 aydır Türkiye'ye gelemeyen FETÖ'nün firari finansörü Akın İpek'i aklama girişimlerinde bulunduğu belirlendi. Göktepe'nin "Kültür Ataşesi" unvanını kullanarak Brezilya'da yayım yapan günlük gazetelerde Akın İpek'in, AK Parti Hükümeti'nin terör örgütü FETÖ ile olan mücadelesinde hükümeti suçlayan röportajları yayımlattığı ortaya çıktı. Akın İpek'in, Brezilya gazetelerine röportaj vermesi FETÖ'nün nasıl kıskaca alındığını açıkça ortaya koydu.

RESMİ SİTEDE FETÖ PROPAGANDASI

Brezilya'nın 'Kültür Ataşesi'yim diyerek Türkiye adına usulsüz eylemlerde bulunan Göktepe, sözde Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin de başkanlığını yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kara propaganda yapan iftira ve yalanlarla dolu yazılara yer verilen Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin resmi internet sitesinde FETÖ yapılanmasından ise övgüyle bahsediliyor. Sitede aynı zamanda, terörist başı Fetullah Gülen'e ait içeriklerin de yer alması dikkat çekiyor.

BREZİLYALI FUTBOLCULAR ÜZERİNDEN ADINI DUYURUYOR

15 Temmuz'daki Türkiye Cumhuriyeti yıkma planları millet tarafından bozguna uğratılmasının ardından Brezilya'da FETÖ propagandası yapan Mustafa Göktepe'nin FETÖ'nün ABD'deki karanlık yüzü Enes Kanter gibi isimleri Brezilya'ya davet ederek organizasyonlar gerçekleştiriyor. Çeşitli vesilelerle düzenlediği organizasyonlarda Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve teknik direktör Zico'ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalışıyor.