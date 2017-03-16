Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya bir tokat daha!

Sakarya’da Demokrasi Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın skandal tutumuna karşı çok sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen ne yapıyorsun? Atlarını, itlerini insanların üzerine salıyorsun. Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Akif bunlar için tek dişi kalmış canavar diyor. Dünyaya insan hakları, özgürlük dersi verirler. Ama kendi çıkarları olunca faşizmin en alasını sergilemekten kaçınmazlar. Bunlar yeni Nazizm'dir. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Ey Hollanda, sen Bosna'da benim Müslüman kardeşlerimi katlettin. Onu neyle ifade edeceksiniz? Bunların cibilliyetini biliriz. Her sene Srebrenitsa katliamının yıl dönümü olur ve birçoğunun kabri bilinmez. Yazıklar olsun demokratlığınıza, hukukunuza, adaletinize, AB muktesabatınıza" dedi. Hollanda Başbakanı Rutte’un, ‘seçimden sonra Başbakan ile yemek yiyelim’ teklifine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Rutte sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin ama Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Efendim seçimden sonra Başbakan ile yemek yiyelim. Bizde öyle bir başbakan yok! Geç o işi. Sen kaybettin” şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mardin'de şehit düşen aslen Sakaryalı olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim valimiz, kaymakamız, hakimimiz, askerimiz, polisimiz mertçe mücadelesini sürdürecektir. Bunları inlerinden çıkarıyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerindeyiz. Kovalıyor muyuz? Kovalayacağız" dedi. Konuşmasına şehitlik makamıyla ilgili Kuran-ı Kerim'den ayetlerle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O alçaklar bombalar yağdırırken bütün topların, tankların önündeki kardeşlerimiz şehadete yürümedi mi? Onlar bir şeye iman etmişti, ölürsem şehit, kalırsam gazi" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Onlar Sakarya'yı ve Sakaryalıları, bu milleti tanımıyor. Gerektiğinde tüm hesapları nasıl alt üst edeceğini bilmiyorlar. 17-25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz gecesi koskoca bir milletin nasıl tek yürek, tek bilek olarak ülkesine, özgürlüğüne geleceğine sahip çıktığını gördüler. Askerimizin, polisimizin, PKK'ya nasıl darbe indirdiğini gördüler. Onun için arıza çıkarıyorlar. Neymiş Türkiye Avrupa'da seçim propogandası yapamazmış. Siz yapıyorsunuz. Bak İsveç'in Başbakanı, "Ben şu anda başka bir ülkeye gittim zaman beni içeri mi alacaksınız" dedi. Yine geçenlerde bir Alman televiyonunda eski bir Alman komiser, burada mahkum olan ve kaçıp Almanya'ya giden bir ajan terörist var ya (Can Dündar) onu rezil etti. Erdoğan'a diktatör demekle yanlış yapıyoruz dedi. "AB sürecinde biz sık sık görüşürdük" dedi. Şimdi devran değişti. Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar! Ne geri kabulü? Geç onları geç! Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın, uçuş izni vermeyeceksin, benim topraklarımda konsolosluk binasında görüşme yapmasına izin vermeyeceksin... Arapların güzel bir sözü var: Men dakka dukka... Şimdi siz bunları mı yaptınız? Benim Türk vatandaşlarımın üzerine atlarını, itlerini mi saldın! bunun bedelini ödeyeceksin. Ey Rutte sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin ama Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Efendim seçimden sonra Başbakan ile yemek yiyelim. Bizde öyle bir başbakan yok! Geç o işi. Sen kaybettin. Avrupa'da bunu kim yapıyorsa ki Almanya bunların başını çekti. Onunla da bu işi konuşacağız. 4 bin 500 terörist listesi verdim, hiçbir şey yapmadılar.

"BİR AJAN TERÖRİSTİ, ALMAN REZİDANSINDA BİR AY SAKLADILAR"

Bir ajan teröristi, Alman rezidansında bir ay sakladılar. Şimdi benden Alman Şansölyesi bunu benden istiyor. Bizde dedim yargı bağımsızdır. Sizin yargınız nasıl bağımsızsa bizimki de bağımsız ve tarafsızdır. Ve sonunda mahkemeye çıktı, tutuklandı. Niye? Bu ajan terörist ya! Neymiş Alman vatandaşıymış. Ne vatandaşı olursa olsun. Eğer bu gizli ajanlık yapıyorsa bunun bedelini ödeyecek.

"SEN NASIL BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANISIN?"

Hayır kampanyası yapmak için PKK ile Avrupa'da dolaşan ki bunlardan bir taneside Barolar Birliği Başkanı! Sen nasıl Barolar Başkanısın. Bunu kim nasıl anlatabilir? Kandil hayır diyor mu? PKK'nın başı hayır diyor mu? Sevgili kardeşlerim kişi sevdikleriyle beraberdir. Bu hayır diyenler, bu ülkede ne kadar güzel şey yapıldıysa hayır dediler. 15 Temmuz köprüsü yapılırken de ona da hayır dediler. Biz Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptık. Ona da hayır dediler.. Kardeşlerim Marmaray'a da hayır dediler. 3 yılda Marmaray'dan geçenlerin sayısı 200 milyon oldu. Hayır diyenler Cumartesi günü Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz, hadi onada hayır deyin. Bunlar hayır derler ama o köprülerden, tünellerden geçerler. Geçsinler, biz ne diyoruz? At denize balık bilmezse halık bilir diyoruz.

"YAZIKLAR OLSUN DEMOKRATLIĞINIZA, HUKUKUNUZA ADALETİNİZE, AB MUKTESABATINIZA"

Avrupa'ya sesleniyorum, halk oylamasından size ne? Kardeşlerim bunlar sistem değişikliği ile Türkiye'nin nasıl sıçrayacağını biliyorlar. Kardeşim Türkiye'nin IMF'e borcunu sıfırladık. Bundan rahatsız oluyorlar. Biz o işi bitirdik. Merkez Bankasının rezervi 120 milyar dolara dayandı. Çatlasanızda patlasanızda 16 Nisan, yeni bir sistem. 31 gün kapı kapı çalışmaya var mıyız? Şu 18 maddeyi gittiğiniz evlere anlatın. Kaleler içeriden fethedilir. Onun için hanımların işi önemli. Kardeşlerim onlar 50 cente muhtaç eski Türkiye'yi istiyorlar. Bu CHP zihniyeti o zihniyet değil mi? Türkiye güçlendikçe, ülkemizi hortumladıkları kanallar kapanınca kuduruyorlar. Sen ne yapıyorsun? Atlarını, itlerini insanların üzerine salıyorsun. Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Akif bunlar için tek dişi kalmış canavar diyor. Dünyaya insan hakları, özgürlük dersi verirler. Ama kendi çıkarları olunca faşizmin en alasını sergilemekten kaçınmazlar. bunlar yeni Nazizm'dir. bundan çok rahatsız oluyorlar. Ey Hollanda, sen Bosna'da benim müslüman kardeşlerimi katlettiniz. Onu neyle ifade edeceksiniz? Bunların cibilliyetini biliriz. Her sene Srebrenitsa katliamının yıldönümü olur ve birçoğunun kabri bilinmez. Yazıklar olsun demokratlığınıza, hukukunuza adaletinize, AB muktesabatınıza.. AB Adalet Divanı açıklama yaptı: İşverenler, isterseniz iş yerlerinizde başörtülü çalışanlara müsade etmeyebilirsiniz. Hani inanç özgürlüğü. Bunlar haçlı-hilal savaşını başlattılar, bunun başka izahı olamaz, şu anda yaptıkları budur. Açık söylüyorum, Avrupa hızla İkinci Dünya Savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor.

"KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR"

Sayın Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Meclis kapatılıyor diyor. Tam tersi meclis güçlendiriliyor. Bu zatın meclise, milletvekillerine, insanlara bakışı bu. Hem parlamenter sistemi savunuyor hem milletvekillerine hakaret ediyor. Dün ilk defa meydana çıkmış, 600 milletvekiline ne gerek var diyor, bu zatın meclise bakışı bu, hakaret ediyor. Dersini çalışmıyor bu!

"ANA MUHALEFET SİSTEMDEN DEĞİL MİLLETTEN KORKUYOR"

Ana muhalefet sistemden değil milletten korkuyor, biliyorlar ki 16 Nisan'dan sonra söz de karar da yetki de millete geçecek. Hakikate gözünü kapatan biri sanır ki 16 Nisan'dan sonra Türkiye batacak, halbuki 20 gelişmiş ülkeye baktığınızda çoğu başkanlık veya yarı başkanlık ile yönetiliyor. Gelişmiş ülkeler ağırlıklı olarak başkanlık veya yarı başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bizde tercihimizi başkanlık sisteminden yana kullanmak için sandık başına gidiyoruz. Biz Türkiye olarak kendi kültürümüze uygun bir yönetim modeli geliştirdik. Hukuk bilmeyen, anayasa nedir bilmeyenlerin hezeyanları budur. Görüyoruz ki milli demokratlar cumhurbaşkanlığı sisteminin yanında bölücüler ise karşısında yer alıyor. Hükümetin ömrü 16 ay olursa orada istikrar, güven olur mu? 1991 yılından 2002'ye kadar süren koalisyonlar döneminin ülkemize maliyeti 850 milyar dolardır. Bu seçim asıl gençler için önemli 16 Nisan sizin gününüz.Her hangi bir vatandaş hangi şartlarda emekli oluyorsa milletvekilleri de aynı şekilde emekli olacak. Ana muhalefetin tüm yalanlarını alt alta sıralasam okul çağına gelmemiş çocuklar dahi gülmekten kırılır. Gençler, 16 Nisan'da sandıkları patlatarak siz gençleri küçümseyen kendilerine dudak büken bu insanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız?