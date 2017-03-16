Darbeci teğmen mahkemede bayıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki askeri kamptan İstanbul'a destek amacıyla Hava Harp Okulu öğrencilerini getirilen subaylardan teğmen Harun Ay, mahkemedeki sorguda baygınlık geçirdi. Savunmasında öğrencileri terör saldırısına karşı İstanbul'a getirdiklerini iddia eden Ay'ı bayıltan soruyu hakim şöyle sordu: "Eşin sana saat 23.37'de Genelkurmay Başkanının alıkonulduğunu haber veriyor ve 'polis ateş ederse ne yapacaksın' diye soruyor. Bunun terör saldırısıyla ne ilgisi var?"

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevinde görülen 72'si tutuklu 75 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında subayların savunmasına geçildi. 3 subay, 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 2 erin yargılandığı davada, TSK'dan atılan sanıklara mahkeme başkanı Hulusi Pur, "Nasıl bir askeri eğitim aldınız da bu hale geldiniz? Gerçekten anlayamıyorum. Bu rütbeleri sökmek gerek" dedi.

BAYILTAN SORU

Sanıklardan teğmen Harun Ay, savunmasında Hava Harp Okulu öğrencilerini terör saldırısına karşı Yalova'dan İstanbul'a getirdiklerini iddia etti. Mahkeme başkanı Hulusi Pur, "Eşin sana saat 23.37'de Genelkurmay Başkanının alıkonulduğunu haber veriyor ve 'polis ateş ederse ne yapacaksın' diye soruyor. Bunun terör saldırısıyla ne ilgisi var" diye sordu.

Soru üzerine kürsüde baygınlık geçiren Ay'ı jandarma görevlileri tuttu. Mahkeme başkanı Pur, sanık Ay'a "Kahvaltı yapmadın mı" diye sordu. Jandarma görevlilerine de sanık ile ilgilenmelerini söyleyip duruşmaya ara verdi. Yaklaşık yarım saat süren aranın ardından tekrar sorgusuna geçilen Ay'a aynı soru tekrarlandı. Bir süre cevap veremeyen ve ne söylediği anlaşılmayan sanığa hakim Pur, "Sesin yüksek çıksın. Anlayamadığım bir konu da bu. Komutanların sesi gür çıkar. Burada neden sesiniz ince, kısık çıkıyor? Sen bu kadar havacıyı bu sesle nasıl toplayacaksın? Hepsi zehir gibi çocuklar" dedi.

EŞİNİN ÖRGÜT HESABI

Sanık Ay'ın soruya cevap verememesi üzerine Pur, kendisinin ve eşinin FETÖ'ye ait Bank Asya'da hesabı olup olmadığını sordu. Ay, kendisinin olmadığını, eşinin hesabı olup olmadığını ise bilmediğini savundu. Mahkeme heyeti de eşinin bu bankadaki hesabına dair evrakı gösterdi.

TÜM YALANI ORTAYA ÇIKTI

Hakim Pur ile FETÖ'cü teğmen arasında ayrıca şu diyalog geçti...

* Pur: Dikkat ediyorum da halka sürekli 'provokatör' diyorsun. Halk mı provokatör?

* Pur: Hepsi için demiyorum.

* Pur: Burada 70 öğrenci ve 2 er 'plansız eğitim' için yola çıkarıldıklarını söyledi ve aynı ifadeleri verdi. Siz farklı olarak"terör saldırısına karşı çıktığınızı söylüyorsunuz. Bu çocukların ifadesine ne diyorsun?

* Ay: Öğrenciler paniklemesinler diye onlara öyle söyledik.

* Pur: Peki, bu çocuklara, hiçbir güvenlik tedbiri düşünülmeden, 80-100 mermi ve G3 tüfeği verilmesi, eski otobüsle yola çıkarılması hayatın olağan akışına uygun mu?

* Ay: Eğitim amaçlı...

* Pur (Bağırarak): Ne eğitimi? Terör saldırısı diye çıktığınızı söyledin, şimdi eğitim diyorsun. İşine gelince terör, işine gelince eğitim.

Terör saldırısı diye çocukları götürüyorsun. Bu çocuklara yazık değil mi? Ya hepsi terör saldırında gitse..."

* Ay:.......