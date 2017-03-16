Kılıçdaroğlu'nun "fetva"sına benzer bir skandal açıklama da CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan geldi. Baykal, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliği paketine eleştireyim derken Peygamber hakkında akıl almaz laflar etti,

"Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli." dedi.

Deniz Baykal Peygamberlere dil uzattı

Baykal'a sosyal paylaşım platformlarından anında, "Peygamberlere dil uzatan Baykal şaşırdın mı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?" tepkileri geldi.