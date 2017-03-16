Erdoğan: Ne geri kabulü? Geç onları geç!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde Hollanda ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar! Ne geri kabulü? Geç onları geç! Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın, uçuş izni vermeyeceksin, benim topraklarımda konsolosluk binasında görüşme yapmasına izin vermeyeceksin... " dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Onlar Sakarya'yı ve Sakaryalıları, bu milleti tanımıyor. Gerektiğinde tüm hesapları nasıl alt üst edeceğini bilmiyorlar. 17-25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz gecesi koskoca bir milletin nasıl tek yürek, tek bilek olarak ülkesine, özgürlüğüne geleceğine sahip çıktığını gördüler. Askerimizin, polisimizin, PKK'ya nasıl darbe indirdiğini gördüler. Onun için arıza çıkarıyorlar. Neymiş Türkiye Avrupa'da seçim propogandası yapamazmış. Siz yapıyorsunuz. Bak İsveç'in Başbakanı, "Ben şu anda başka bir ülkeye gittiğim zaman beni içeri mi alacaksınız" dedi.

ALMAN KOMİSER CAN DÜNDAR'I REZİL ETTİ

Yine geçenlerde bir Alman televiyonunda eski bir Alman komiser, burada mahkum olan ve kaçıp Almanya'ya giden bir ajan terörist var ya (Can Dündar) onu rezil etti. Erdoğan'a diktatör demekle yanlış yapıyoruz dedi. "AB sürecinde biz sık sık görüşürdük" dedi. Şimdi devran değişti. Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar! Ne geri kabulü? Geç onları geç! Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın, uçuş izni vermeyeceksin, benim topraklarımda konsolosluk binasında görüşme yapmasına izin vermeyeceksin...

TÜRKİYE GİBİ BİR DOSTUNU KAYBETTİN

Arapların güzel bir sözü var: Men dakka dukka... Şimdi siz bunları mı yaptınız? Benim Türk vatandaşlarımın üzerine atlarını, itlerini mi saldın! bunun bedelini ödeyeceksin. Ey Rutte sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin ama Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Efendim seçimden sonra Başbakan ile yemek yiyelim. Bizde öyle bir başbakan yok! Sen kaybettin. Avrupa'da bunu kim yapıyorsa ki Almanya bunların başını çekti. Onunla da bu işi konuşacağız. 4 bin 500 terörist listesi verdim, hiçbir şey yapmadılar.