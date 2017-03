‘Faşizm ateşi, önce onları yakar’

Başbakan Yıldırım: Yaktıkları faşizm ateşi, önce Avrupa’nın kendisini tehdit ediyor. Kapıları, terör örgütlerine ardına kadar açık. Bunu sineye çekecek değiliz

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda ve Almanya'nın son dönemde takındığı faşizan tavırlar için "Bu yangın Avrupa'nın kendi iç yangınıdır. Yaktıkları ateş, öncelikle kendilerini tehdit ediyor. Terör örgütlerine Avrupa'nın kapısı ardına kadar açık. Ama biz de bu durumu sineye çekecek ve kabullenecek değiliz" değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Yıldırım, salı günü AK Partili milletvekilleriyle kahvaltı yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Yıldırım özellikle Hollanda ve Almanya ile yaşanan krize ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile Hollanda'nın takındığı diplomatik nezaketsizlik hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

SİNEYE ÇEKECEK DEĞİLİZ: Terör örgütü mensuplarına Avrupa'nın kapısı ardına kadar açık. Her türlü etkinlerini rahatça yapabiliyorlar. Bizde bu durumu kabullenip, sineye çekecek değiliz. Avrupa'da İslamofobi, aşırı sağ ve ırkçılık gittikçe tehlikeli boyutlar kazanıyor.

BU ATEŞ KENDİLERİNİ YAKAR: Bu yangın Avrupa'nın kendi iç yangınıdır. Yaktıkları ateş, öncelikle kendilerini tehdit ediyor. Bütün uyarılarımıza rağmen İslam karşıtlığı, Müslüman ve göçmenlere karşı yıkıcı bir dil Avrupa'da gittikçe yayılıyor. Her ekonomik krizde bu söylem daha da çok gündeme taşınıyor. Bu sorun en başta Avrupa Birliği'nin ve bütün Avrupa devletlerinin sorunu.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ: Irkçılık ve İslamofobi ile mücadele konusunda Avrupalı dostlarımızla işbirliğine açığız. Her iyi niyetli adım bizim tarafımızdan asla karşılıksız bırakılmaz. Biz her zaman diyalogdan, barıştan ve dostluktan yana olduk. Hiçbir ülkenin iç meselesine karışmadığımız gibi başkalarının bizim iç meselemize karşımasına da izin vermedik, vermeyeceğiz.

KARŞILIĞINI GÖRECEKLER: Almanya ve Hollanda ile yaşadığımız sorun elbette ciddi bir sorun. Meselenin ciddiyetini gözeterek adım atmamız gerekir. Konu bir milli meseledir. Şahıs meselesi değildir. Bu sebeple milletimize yakışır bir olgunluk, feraset ve duruşla karşılık vermeliyiz. Yaşanılan durum elbette hepimiz çok üzdü ve öfkelendirdi. Bize bunları yaşatanlar elbette karşılığını görecek.



HOLLANDA MAHKEMESİNE SINIR DIŞI DAVASI

Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı toplantıda Avrupa ülkelerinin faşizan tavrı ve Hollanda ile kriz masaya yatırıldı. Toplantıda Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'yı sınır dışı etmesi nedeniyle Hollanda mahkemelerine "hak ihlali" davası açılabileceği değerlendirmesi yapıldı. "Bakan Kaya'nın diplomatik pasaportu olmasına karşın sınır dışı edilmesi bir hak ihlalidir. Bu nedenle Hollanda mahkemelerine dava açabilir. Buradaki iç hukuk yolları tüketilir, haksızlık giderilmezse konu AİHM'ye taşınabilir" denildi. Bakan Kaya, ABD'de olduğu için Bakanlar Kurulu toplantısına katılamadı.