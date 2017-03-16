Hollanda şimdi ırkçılığı ret mi etti?

Hollanda sandığa gitti, seçim sonuçları açıklandı. Başbakan Rutte’nin Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi sandıktan galip çıktı. Ancak Hollanda’da sandıktan çıkan asıl sonuç, Türkiye ve islam düşmanlığıydı. Bu seçim sonucu, Avrupa’da aşırı sağ ile liberaller arasında faşist eğilimler konusundaki farkın da ortadan kalktığını gösterdi. Taha Dağlı, Hollanda ve Avrupa genelindeki seçim süreçleriyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE'NİN KAZANMASINDAKİ ETKENLER NELERDİ?

Hollanda seçime Türkiye ve islam düşmanlığıyla gitti. Bu konuda Wilders'in ırkçı partisi zaten hep bu çizgideydi. Ancak diğer partiler de aynı eğilimi gösterdi. Özellikle Başbakan Rutte'nin liberal partisi de en az Wilders kadar etkili bir şekilde ırkçı politika uyguladı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI SANDIĞA NASIL YANSIDI?

Rotterdam'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'ya yapılan insanlık dışı uygulama ve Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırıları gerçekleştiren iktidardaki Rutte'ydi. Başbakan Rutte liberal olmasına rağmen ırkçılık uyguladı. Bu olaydan önceki anketlerle seçim sonucu gösteriyor ki, Rutte, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavır ve fiili uygulamalarla oylarını arttırdı. 2012 seçimine göre oy kaybı olsa da insan hakları, demokrasi gibi kavramları hiçe sayarak, son seçimde prim kazandı.

HOLLANDA'DAKİ SEÇİME TÜRKİYE DÜŞMANLIĞININ ETKİSİ NE DERECEDE OLDU?

BBC'nin bir araştırması oldu, o araştırmaya göre Hollanda'daki seçimde Başbakan Rutte'nin Türkiye düşmanlığı seçmenin yüzde 34'ü üzerinde bir etki yapmış.

WİLDERS İLE RUTTE ARASINDA FARK VAR MI?

Hollanda seçimi şunu da gösterdi, Wilders'i zaten herkes biliyor, islam düşmanı, faşist bir adam. Ama Başbakan Rutte kendisini liberal olarak tanımlıyor. Sahadaki uygulamaya baktığımızda Türkiye'nin bir kadın bakanını, Türkiye toprağı olan başkonsolosluk binasına giriş izni vermeyip, bakanı esir almak sonrasında göz altına alıp, sınır dışı etmek ve orada toplanan ellerinde sadece Türk bayrağı olan ve tamamen barışçıl bir protesto yapan Türk vatandaşlarına saldırmak suretiyle Rutte, liberallik tanımını da tamamen dinamitleyen bir siyasi haline geldi.

RUTTE'NİN EYLEMLERİYLE WİLDERS'İ KIYASLAYINCA NE GÖRÜYORUZ?

Biri faşist diğeri liberal ama gördük ki Hollanda'da liberaller de ırkçı faşist olabiliyormuş. Bu seçim sonucu bunu gösterdi, genel ilke Türkiye düşmanlığı, bunu yapınca da demokratik kavramların tamamını hiçe sayıyorsunuz. Wilders zaten bunu savunan biriydi, Rutte ise kendisini tanımladığı değerleri çiğnedi, sonuçta da kazanan oldu.

HOLLANDA SEÇMENİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Hollanda seçmeni Geert Wilders'i ilk sırada seçmedi ama Wilders'in yerine en az onun kadar ırkçı politikaları son dönemde arttıran ve uygulayan Rutte'yi seçti. Bu Hollanda seçmeninin olaylara bakışını yansıtıyor, ırkçılığa kağıt üstünde prim tanımadan, ırkçı uygulamaları liberal maskesiyle kabul ettiklerini gösteriyor.

AVRUPA'NIN GENELİNDE HOLLANDA-TÜRKİYE KRİZİNE NASIL YAKLAŞILDI?

Geçen Cumartesi gecesi Rotterdam'da yaşananların 50'e 1'i bizim ülkemizde yaşansa kıyameti koparırlardı ama Rotterdam'daki insanlık dışı uygulamaları görmediler, inkar ettiler, yok saydılar. Avrupa'nın geneli ya da Hollanda özeli arada hiçbir fark yok, AB hepimiz Hollanda'yız mesajı verdi, yaklaşım çok net, Türkiye düşmanlığını hepsi yapıyor, bunu Almanya ya da Hollanda diye ayırmak artık anlamsız.

AVRUPA'DA DİĞER SEÇİMLERE NASIL BİR ATMOSFERDE GİDİLİR?

Hollanda seçim takviminin ilk ayağıydı. Buradan çıkan sonuç, Türkiye ve islam düşmanlığının prim yaptığını gösteriyor. Fransa'da Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu var, Almanya'da Eylül'de parlamento seçimi ve yıl içerisinde 3 eyalette seçim olacak. Hollanda'dan çıkan sonuç bu seçimlerde de belirleyici olacaktır. Ayrıca AB için Hollanda seçim sonucu da çok önemliydi, ayrılıkçı Wilders'in değil de hem AB'de kalmaktan yana olan hem de ayrılıkçılar kadar Türkiye'ye, Müslümanlara ve mültecilere düşmanca politika güden bir isim kazanması, AB'yi memnun etti.

YANİ IRKÇI PROPAGANDA DEVAM MI EDECEK?

Zaten yükselen bir ırkçılık var. Bunu liberal, demokrat, özgürlükçü, faşist hepsi uyguluyor. Artık Avrupa'da partilerin politikalarında ilk sırada Türkiye, islam düşmanlığı gibi kavramlar var. Sosyal demokrat da bunu yapıyor, aşırı sağcı da. O nedenle partilerin siyasi farklılıkları kalmadığını görüyoruz.

Sabah