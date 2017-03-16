Son dakika haberi: Hollanda'daki seçim sonuçlarına Türkiye'den ilk yorum!

Hollanda'daki seçim sonuçlarının ardından son dakika gelişmesi. Hollanda genel seçimlerini, ilk sonuçlara göre Başbakan Mark Rutte, 31 milletvekiliyle kazandı. Rutte'yi, 19 milletvekili ile aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) izliyor. Hollanda'daki seçimlere ilişkin ilk yorum ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'daki seçimlere ilişkin de şunları söyledi:

"İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz, Avrupa'yı çökertmeye başladınız. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden, bundan 100 sene savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç, önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar. Farklı dinlerden oldukları için 100 yıl birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alındı, Avrupa Birliği kuruldu, Avrupa Konseyi. Şimdi tüm bunlar yok edilmeye başladı, Avrupa o eski günlere gidiyor."

"ATLARIYLA İTLERİYLE SALDIRDILAR"

Bugün Hollanda'daki uygulamayı Nazi döneminden ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediklerini dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İşte vatandaşlarımıza atlarıyla itleriyle saldırdılar ısırttılar. Nerede görülmüş bu? Dünyanın başka bir yerinde olsa ahkam kesmeye başlarlar. İnsanlık, demokrasi, özgürlük dersi veriyorlar. Bu mu senin insanlığın, özgürlük anlayışın? Ama Türkiye bunun altında kalmaz, adımlarımızı attık ve göreceksiniz önümüzdeki süreçte sabredin adımlarımızı daha da atacağız. Biz sığıntı gibi bunlarla uğraşamayız. Türk hiçbir yerde sığıntı olmaz. Eşit ve onurlu bir şekilde oluruz biz olacaksak. Bu kadar basit. Peki bu referandumdan niye rahatsız oluyorsun? Çünkü referandum Türkiye'yi istikrara götürecek. Türkiye'de ikili sistemi değil, güçlü sistemi getirecek.