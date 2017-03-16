Hollanda’dan sonra CHP faşizmi

İslam düşmanı Hollanda’nın Türk vatandaşlara uyguladığı şiddetin benzeri Giresun’da yaşandı. CHP’li vekil ve ekibi “Evet” diyen vatandaşı darp etti. İsyan eden vatandaş CHP’lileri kahvehaneden kovdu

Hollanda polisinin Türk vatandaşlara uyguladığı şiddetin bir benzeri Giresun'da yaşandı, CHP'li vekil kendi hemşehrilerine saldırdı. Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kahvehanede CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyleyen vatandaşı darp etti. Vandallığı gören vatandaş ise CHP Bektaşoğlu ve beraberindekileri elinde istekalarla kahvehaneden kovaladı.



"OYUM EVET" DEDİ DİYE...

Giresun'da referandumda 'hayır' kampanyası için kapı kapı dolaşan CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu Bulancak'ta önceki gün bir kahvehaneye gitti. CHP'liler kahvehanedeki masalara 'hayır' yazılı broşür bıraktığı sırada kahvehanedeki vatandaşlar tepki gösterip, broşürlerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine CHP'li vekil ve vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Bu sırada kahvehanede bulunan vatandaşlardan Sebahattin Korkmaz referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyleyince Bektaşoğlu ve yanındakiler, Korkmaz'ın yakasına yapışıp, yumrukladı. Olay anı o sırada kahvehanede bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. CHP'nin faşist yüzünü gören vatandaşlar ise sadece "evet" dediği için yapılan şiddet karşısında sessiz kalmadı. Korkmaz'ın kanlar içinde kaldığını gören kahvehaneki vatandaşlar, ellerindeki bilardo istekalarıyla CHP'li saldırganları kovalamaya başladı.





CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde duvara sıkıştırılan Korkmaz, CHP'lilerce darp ediliyor.



VEKİLDEN 'PİŞKİN' AÇIKLAMA

Tüm görüntülere rağmen CHP'li vekil yaptığı açıklamada kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü, "Bir kahvehanede, aralarında işletmecinin de bulunduğu 4-5 kişilik grubun önce sözlü, küfürlü ardından da fiziki saldırısına uğradık. Bu saldırı provakatif amaçlıdır. Saldırganları ellerinde öldürücü özelliğe sahip ağaç okey istekalarıyla arkamızda bırakarak oradan ayrıldık" ifadelerine yer verdi. Ancak kayıtlar, tanıklar ve bütün kahvehane milletvekilini yalanladı.





Saldırıya uğrayan vatandaş Sebahattin Korkmaz



HADLERİNİ BİLECEKLER

CHP zulmüne, saldırının yaşandığı Giresun'un Bulancak ilçesindeki STK'lar da tepki gösterdi. Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "O milletvekilleri hadlerini bilecekler" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bulancak Eğitim Bir-Sen Başkanı Menderes Yüksel: Bu olayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Herkes kendi fikrini hür iradesi ile açıklamalı, kimseye baskı yapılamaz.

Bulancak Bem-Bir Sen Başkanı Coşkun Musaoğlu: Sayın vekil hayır çalışması yapıyorsa, güzel bir şekilde anlatabilir. Arkadaşlar da kabul ederse eder, etmezse insanların hür iradesidir.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar: Siyasetçiler dengeli olmalı. Orada vatandaşları darbeden CHP'lileri görüyoruz. Bu bizi gerçekten rahatsız ediyor. Üzücü bir olay...

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: Bu görüntüler Hollanda'nın yaptığından farklı bir görüntü değil. Demokrasiye saygısı olan, evet veya hayır diyene şiddet uygular mı? Kendi özgür iradesi ile karar veren bütün vatandaşlar başımızın tacıdır. O milletvekilleri hadlerini bilecekler.



MAĞDUR VE TANIKLAR SABAH'A ANLATTI



KOLUMDAN TUTUP DUVARA ÇARPTI!

CHP'lilerin saldırısı sırasında darp edilen inşaat ustası Sebahattin Korkmaz ve o sırada kahvehanede bulunan vatandaşlar, yaşananları SABAH'a anlattı:

Mağdur Sebahattin Korkmaz: Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. O sırada CHP milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu beraberindekilerle kahvehaneye geldi. Bizim masanın üzerine broşür bıraktılar. Ben de broşürü kaldırmalarını söyledim. Bana tepki gösterdiler. Daha sonra aramızda tartışma büyüdü. İçlerinden biri beni iki kolumdan tutarak duvara çarptı ve hepsi birden üzerime saldırdılar. Kahvede bulunan diğer arkadaşlar da onlara tepki gösterdi ve kovaladılar. Daha sonra emniyete gidip, şikâyetçi olmuşlar. Ben de vekilden şikâyetçi oldum, beni dövdü."

Kahvehane işletmecisi Ekrem Arslan (45): Kahvehaneme gelip, kargaşa çıkaran CHP'liler arkadaşımızı darp ettiler. CHP zihniyeti bu. Artık kahvehaneme gelmesinler.

Görgü tanığı Ersin Alparslan (30): Hollanda'da yaşananlardan farkı yok. Bu olay da CHP faşizmidir. Ne yapmaya çalışıyorlar. Bu millet onlara gereken cevabı verecektir.