X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İstanbul'da operasyonu

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 07:24
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’de çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gece saat 01.30 sıralarında hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında , 75. Yıl Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerinde çalışma yapıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi'de düzenlenen operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. 'Akrep' adı verilen zırhlı araçlar sokak aralarında devriye attı. Sokaklarda bulunan şüpheliler sivil polisler tarafından sorgulandı. Gözaltına alınan şahıslar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.