İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi’de çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gece saat 01.30 sıralarında hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerinde çalışma yapıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Sultangazi'de düzenlenen operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. 'Akrep' adı verilen zırhlı araçlar sokak aralarında devriye attı. Sokaklarda bulunan şüpheliler sivil polisler tarafından sorgulandı. Gözaltına alınan şahıslar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.