İşte FETÖ-PKK kardeşliği!

36 kişinin hayatına mal olan terör örgütü PKK'nın Kızılay saldırısına ilişkin iddianameden çarpıcı bağlantılara ulaşıldı. İddianamede tanık sıfatıyla yer alan Burak Kütküt'ün, bombalı saldırının organizatörü firari sanık Vahit Ayçil'in eniştesi olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü Kütküt ile PKK'lı Ayçil'in 13 Mart'taki saldırıdan 2 hafta önce yüz yüze görüştükleri belirlendi. Ayçil saldırıdan sonra kiralık araçla kaçarken, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Kütküt ile eşinin ise yakalandığı kaydedildi. 2010 KPSS şüphelisi olan Kütküt ile eşinin FETÖ'nün kriptolu programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Savcılığın bu tespite ilişkin bir yazı hazırlayarak mahkemeye göndereceği öğrenildi.



MAHKEMEYE BİLDİRECEK

Soruşturma kapsamında PKK'lı Ayçil'in ablası ile eniştesinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programını kullandığı tespit edildi. Savcılık, Güvenpark saldırısından 2 hafta önce görüşen ikilinin örgütsel bağlantılarını içeren bir yazıyı mahkemeye göndereceği belirtildi.