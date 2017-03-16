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ARKADAŞINA GÖNDER Kılıçdaroğlu'na soru soran vatandaş kahvehaneden çıkarıldı
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'na soru soran vatandaş kahvehaneden çıkarıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 13:08
Kılıçdaroğlu'na soru soran vatandaş kahvehaneden çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'na soru soran vatandaş kahvehaneden çıkarıldı

Halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'de bir vatandaş 'na, '1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırım iddialarına destek veren ile neden tokalaştınız?' diye soru yöneltti. Soru soran vatandaş partililer tarafında kahvehaneden dışarı çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal , Denizli'nin Çardak ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'nin Çardak ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçedeki bir kahvehanede vatandaşlarla partilileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, onlarla sohbet etti.

CEM ÖZDEMİR İLE TOKALAŞTINIZ?

Bu sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırım iddialarına destek veren Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı ile neden tokalaştınız?" diye soru yöneltti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha önce gittim, sonra kendisiyle hiç muhatap olmadım, bir araya gelmedim. Siz bunu nereden öğrendiniz ben de onu merak ediyorum. Siz hangi amaçla bunu soruyorsunuz, bunu da bilmiyorum." cevabını verdi.

İsmi öğrenilemeyen kişi, sorunun ardından kahvehanede bulunan şahıslar tarafından dışarı çıkarıldı.