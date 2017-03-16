Korkularında boğulacaklar

Cumhurbaşkanı Afyonkarahisar’da konuştu: Avrupa kendi korkuları içinde boğulmaya doğru gidiyor. 16 Nisan için tüm Avrupa ‘hayır’ seferberliğine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faşizmin ruhunun Avrupa sokaklarında kol gezdiğini belirterek, "Biz Türkiye olarak Avrupa ülkelerindeki ırkçılara karşı demokrasiyi, insan haklarını, hukuku savunmaya devam edeceğiz" dedi. Dün Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 275 eserin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, özetle şöyle dedi:

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR: "Bugün (dün) Hollanda'da seçim var. Atların, itlerinin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak. Bunların medenilikle alakası yok. Bunlar, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamında 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir. Bunların biz cibilliyetini biliriz. Ama bunlar hâlâ medeni olamamışlar, insanlıktan nasibini almamışlar.

'HAYIR'CILARA İZİN VERİYORSUN: Hayır kampanyası yapmak üzere Almanya'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye, İsveç'e, Danimarka'ya gelen PKK temsilcilerine, onların yandaşlarına ve onlarla beraber hareket eden Türkiye'deki Barolar Birliği Başkanı'na müsaade ediyorsunuz. Peki Türkiye'nin bakanına niçin kapıları kapatıyorsunuz? Rotterdam, İstanbul ile de kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim. Bunlarla tek taraflı olarak o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil.

TÜM AVRUPA SEFERBİRLİKTE: 16 Nisan için adeta tüm Avrupa hayır seferberliğine çıktı. Sokaklarında ülkemize ve milletimize hakaretler içeren kıyafetlerle 'hayır' karnavalları düzenleniyor. Gazeteleri Türkçe 'hayır' manşetleriyle çıkıyor. Yahu bunun benim şahsımla alakası yok ki Türkiye'de bu bir sistem oylaması. Ama bunların demokrasi anlayışları bu.



2 SAATTE OHAL: Ülkemizin kendi konsolosluk binamızda toplantı yapmak isteyen bir hanımefendi bakanını engellemek için iki saat içinde OHAL ilan ettiler. Hatta sonradan öğreniyoruz ki polislerine vur emri dahi vermişler. Ya karşınızda bir kadın bakan, yanında çoğunluğu kadın olan üç beş kişilik ekibi, birkaç koruma görevlisi var. Bunların elinde de silah yok.

AVRUPA 16 NİSAN'IN ANLAMINI İYİ BİLİYOR: Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması onları öyle endişelendiriyor ki bunu engellemek için kendi değerlerini ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. Avrupalılar 16 Nisan'ın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Onların kâbusu darbelerle, krizlerle dize getirdikleri Türkiye'nin koşar adım hedeflerine ilerlemesidir.

AVRUPA'YA DÜŞMANLIĞIMIZ YOK: Aslında biz kıta geneline yayılmış olan 6.5 milyon vatandaşımızla Avrupa ülkelerine rağmen değil, onlarla birlikte geleceğe yürümek istiyoruz. 54 yıldır bizi kapısında bekletmelerine rağmen bu mücadeleden vazgeçmedik.

KORKULARINDA BOĞULACAKLAR: Avrupa, kendi korkuları içinde boğulmaya doğru gidiyor. Türk korkusu, İslam korkusu aldı başını gidiyor. Hayata tutunabilmek uğruna kendilerine sığınan mültecilerden bile korkuyorlar. Kendilerinden olmayan her şeye düşman kesiliyorlar.

KUYRUKLU YALAN: (Ana muhalefet lideri) Muhtarlıkları ve belediyeleri kapatabileceğime, ülkeyi bir gecede yabancı bir devlete teslim edebileceğime kadar neler demiyor neler. Hepsi kuyruklu yalan. Halbuki okusa 18 maddeyi görecek ne olacağını, ama öyle bir derdi yok.

KALE İÇERDEN FETHEDİLİR: 16 Nisan'da 'evet' çıkınca, şu ana kadar yapılanlardan çok daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Ben hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Evelallah bu işi inşallah siz bitireceksiniz. Kale içeriden fethedilir." Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirden ayrılmadan önce vatandaşların daveti üzerine simitçi dükkânına uğradı. Çıkışta vatandaşlara seslenen Erdoğan, "16 Nisan Türkiye için dönüm noktası olacak" dedi. Bu arada açılış töreninde görev yapan 65 polis, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.



DİK DURMAZSAN 'BUKALEMUN' DERLER

"(Ana muhalefet lideri) Geçen Ankara'da muhtarlar toplantısı yapıyor. Benim için diyor ki Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda muhtarlara hitap eder gibi konuştu. Biz burada ne konuşuyorsak BM Genel Kurulu'nda da onu konuşuruz. Dik duracaksın dik. Her tarafta oraya ayrı yalpa buraya ayrı yalpa olmaz. O zaman size bukalemun derler. Hayatında daha sen BM Genel Kurulu'na gitmedin orada daha bir konuşma yapmadın. Oraya katılanların kimler olduğunu da bilmiyorsun."



FAŞİZM RUHU, AVRUPA SOKAKLARINDA GEZİYOR

"AB'yi kurarak kendileri ve dünya için yeni bir sayfa açtıklarını öne sürüyorlardı. Şimdi özellikle ülkemize karşı tutumlarıyla AB'nin içini boşalttılar. İşte İngiltere AB'den ayrılma kararını verdi. Bundan sonra ne AB'nin ne de herhangi Avrupa ülkesinin kimseye demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verme hakkı kalmamıştır. Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor. Kendilerine benzetemedikleri herkesi dışlayan Avrupalılar aslında kendi karanlık akıbetlerini hazırladıklarının farkında değiller. Biz Türkiye olarak Avrupa ülkelerindeki ırkçılara karşı demokrasiyi, insan haklarını, hukuku savunmaya devam edeceğiz. Avrupa ülkelerinin bu değerlere bizden daha fazla ihtiyaçları olduğu bir döneme giriyoruz."



ROTERDAM'LA KARDEŞLİK BOZULDU

CumhurbaşkanI Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da, İstanbul ile Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolünün iptal edilmesi yönünde Başbakan Binali Yıldırım ile konuştuğunu söylemesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Rotterdam Belediyesi ile 2005'te imzalanan Kardeş Şehir Protokolü'nü tek taraflı olarak oy birliğiyle iptal etti. İBB Meclisi'ndeki siyasi partileri temsilcilerinin ortak teklifi ile meclis gündemine taşınan 'Kardeş Şehir' protokolünün iptal edilmesi yönündeki teklif, oy birliğiyle onaylandı.



1 MİLYAR TL'LİK 275 ESER...

Afyonkarahisar'da 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 275 eserin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'yı saran ırkçılık ve İslamofobi rüzgârına değindi.