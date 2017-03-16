Mahkeme başkanından FETÖ sanığına uyarı!

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen davada, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Plan Hareket Şube Müdürü Albay Erdemli dinlendi. Yüksek sesle ifadesine başlayan Erdemli'yi birkaç kez uyaran Mahkeme Başkanı Koç, "Burası içtima alanı değil, ses tonunu yükseltmeden konuş" uyarısında bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Yakınca Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Plan Hareket Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısında savunma yaptı.

Erdemli, konuşmasına yüksek sesle başlayınca araya giren Mahkeme Başkanı Vedat Koç tarafından birkaç kez uyarıldı. Yine aynı şekilde savunmasına devam eden Erdemli'yi uyaran Koç, "Burası içtima alanı değil, ses tonunu yükseltmeden konuş." dedi.

Erdemli, 15 Temmuz günü Malatya'daki 3 alayın 2'sinde devir teslim yapıldığını belirterek, "Hazırlık yapılsa o gün devir teslim yapılmazdı. Gece 03.00 gibi yapılacağı iddia edilen darbe için gece eğitimleri planlanmaz mıydı?" savunmasında bulundu.

Polis ve jandarmanın 2. Ordu karargahı çevresinde aldığı güvenlik önlemlerine tepki gösteren Erdemli, "Darbe girişimi günü hiç kimseye ateş etmedim, ettirmedim. Komutanlarımın verdiği emirleri yerine getirdim. Olayların başından itibaren amirlerimin emir ve komutlarına riayet ettim. Emniyet tedbirleri için emirler verdim. Darbe teşebbüsünde aktif rol oynayıp astlarıma ve üstlerime emir vermedim. Üstlerimden aldığım emirlere göre hareket ettim." savunmasını yaptı.

Erdemli, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasını da kabul etmeyerek, "Hakim Bey hoşgörünüze sığınıyorum. Burada artistlik, şov yapmıyorum. Tunceli coğrafyasında teröristle mücadele eden birisine dünyada terörist nitelendirmesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Sanığın yüksek sesle ve bağırarak konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı Koç, tekrar araya girerek, "Türk milletinin adına yargılama yapan mahkemenin huzurundasın. Bağırarak konuşma. Savunma almayız." dedi. Bunun üzerine Erdemli, "Türk milletine canımı seve seve veririm" yanıtını verdi.

FETÖ'cü olduğu iddialarını kabul etmeyen Erdemli, savunmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz milli orduya kumpasın tam kendisidir. TSK'nın geleceğiyle oynandığını müşahede ediyorum. Darbeci olmadığımı, darbede rol almadığımı... Suçlamaları kabul etmiyorum. 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' hayatı tarz eden bir askerim. Bütün bu hadiselerin figüranı olduğumu belirterek suç duyusunda bulunuyorum."

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Vedat Koç, sözde sıkıyönetim mesajını 2. Ordu Komutanlığına götürdüğünde Huduti'nin ne söylediğini sorması üzerine Erdemli, ''Karargaha geçelim, 'Bu imzalar yetkili imzalar değil' dedi." diye cevap verdi.

"Tutuklu sanık Yüzbaşı Kemal Keskin'e karargaha hiç kimsenin girmemesi ve çıkmaması için talimat verdin mi?" sorusu üzerine ise Erdemli, "Evet böyle bir emir verdim. Emri Serdar paşa vermişti." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme Başkanı Koç'un "Sıkıyönetim mesajını aldıktan kurmay başkanını kontrol ettin, ordu komutanını kontrol etmeyi düşünmedin mi?" sorusu üzerine Erdemli, "Avni Angun sıkıyönetim komutanıydı. Ondan kontrole gittim." diye cevap verdi.

Avni Angun'un konutuna gidilmesi ve çıkarılmaması emrinin kendisi tarafından verilip verilmediği sorusuna Erdemli, kendisinin verdiğini söyledi.

SORULARA "HATIRLAMIYORUM" CEVAPLARI

"Yarbay Suat Özoçak ve Binbaşı Bülent Kuzucu'nun kelepçelenmesi emrini niye verdin, sebebi nedir?" sorusuna Erdemli, "Güvenemedim, ürkek tavırlar içindeydiler" şeklinde savunma yaptı.

Kurmay başkanına silah çekme olayının sorulmasına üzerine Erdemli, bunun bir silah çekme olayı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Koç'un "Dinlediğimiz sanıklar senin generalleri bile organize etiğinizi söylediler, bu konuda ne diyorsunuz?" soruna da Erdemli, "Böyle bir durum olmadı" şeklinde savunma yaptı.

Erdemli, Kemal Keskin'in görevlendirilmesiyle ilgili soruya da kendisinin görevlendirdiği cevabını verdi.

"Telefonunu teslim ederken WhatsApp mesajlarını sildin mi?" sorusuna, "Hatırlamıyorum" şeklinde cevap veren sanık Erdemli, "İKU uçağının hazırlanmasının amacı nedir?" sorusuna "Her an ortaya çıkabilecek gelişmelere göre reaksiyon gösterme" şeklinde cevap verdi.

Duruşma Savcısı İsmail Gökhan Orman, "Suat Özocak ve Bülent Kuzucu için 'Tutuklayın' şeklinde bir talimatın oldu mu?" sorusu üzerine sanık Erdemli, "Evet emri verdim" dedi.

Sanık Erdemli, "Kamera kayıtlarına göre, Kemal Yüzbaşı'yı sıkıyönetim mesajı gelmeden önce nizamiyede görevlendirme emrini vermesine" ilişkin soruya "Hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.

Erdemli, "Kışlanın dışına çıkmamışız, kışlanın dışında içeri girmek isteyen bir grup vardı" diyerek, "Kimse darbeci değil" ifadesiyle savunma yaptı.