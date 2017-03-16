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ARKADAŞINA GÖNDER Merkel'den Türkiye hakkında küstah sözler!
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'den hakkında küstah sözler!

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 15:40
Merkel'den Türkiye hakkında küstah sözler!
Merkel'den Türkiye hakkında küstah sözler!

, 'daki seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki merkez sağ partisi VVD'nin kazanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

'nın skadal karar ve uygulamalarını görmezden gelen daha önce ile yaşanan diplomatik krizle ilgili açıklamalarında Hollanda'ya destek çıkmıştı. Merkel şimdi de "Hollanda'nın Türkiye tarafından gelen ve kabul edilemez suçlamalara ve kınamalarına tolerans göstermek zorunda kalmasından ardından Demokrasi için iyi bir gün" şeklinde konuştu.

HOLLANDA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rutte'yi telefonla tebrik etti. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkel'in Rutte'ye "Arkadaş, komşu ve Avrupalı olarak işbirliğine devam etmek için sabırsızlanıyorum" dediğini aktardı.