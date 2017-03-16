Munzur Vadisi'nde terör operasyonu!

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde, güvenlik güçlerince tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun da geçtiği Munzur Vadisi'nde güvenlik güçlerinin bir süredir aralıksız devam ettirdiği arama tarama faaliyeti esnasında bir grup terör örgütü mensubu tespit edildi.

Terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 2 kobra tipi helikopterin teröristlerin kaçış güzergahını ateş altına aldığı bölgeye, çok sayıda takviye birlik de sevk edildi.

Halen devam eden operasyonun Tunceli-Ovacık Karayolu'na yakın bir noktada olması nedeniyle, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla karayolu, ikinci bir emre kadar çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.