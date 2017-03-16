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'nde !

AA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 18:19 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 18:34
Munzur Vadisi'nde terör operasyonu!
Munzur Vadisi'nde terör operasyonu!

'nin 'nde, güvenlik güçlerince tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, -Ovacık Karayolu'nun da geçtiği 'nde güvenlik güçlerinin bir süredir aralıksız devam ettirdiği arama tarama faaliyeti esnasında bir grup terör örgütü mensubu tespit edildi.

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Terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 2 kobra tipi helikopterin teröristlerin kaçış güzergahını ateş altına aldığı bölgeye, çok sayıda takviye birlik de sevk edildi.

Halen devam eden operasyonun Tunceli-Ovacık Karayolu'na yakın bir noktada olması nedeniyle, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla karayolu, ikinci bir emre kadar çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.