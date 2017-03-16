Reina benzeri saldırı hazırlığında yakalandılar

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü Reina katliamına benzer bir terör saldırısı hazırlığında bulunan DEAŞ üyesi iki terörist, iki adet kaleşnikof ve 500 adet mermiyle yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Emniyet İstihbarat Polisleri, İstanbul Kağıthane'de yasa dışı terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok kritik bir operasyona daha imza attı. İstanbul Polisi, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ üyesi terörist Abdulkadir Masharipov ile aynı hücreden oldukları ve kanlı terör saldırısı planladıkları iddia edilen iki teröristi, İstanbul'da Reina katliamına benzer bir terör saldırısı hazırlığındayken yakaladı.

500 MERMİ BULUNDU

Reina katliamı tarzında terör saldırısı hazırlığında bulunan örgüt elemanlarının Kağıthane'de saklandıkları ve 'Hücre Evi' olarak tespit edilen bir adrese yapılan baskında kullanıma hazır iki adet kaleşnikof, silahlara takılı halde dolu şarjörler, 500 adet mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve digital malzemeler bulundu. İki DEAŞ'lı terörist C.C. ve İ.D. operasyonla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.