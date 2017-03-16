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Sabah Avrupa’dan Bild’e Almanca cevap

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 04:09 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 04:25
Sabah Avrupa’dan Bild’e Almanca cevap
Sabah Avrupa’dan Bild’e Almanca cevap

Sabah Avrupa bugünkü nüshasında Bild gazetesinin başını çektiği Alman medyasının çirkin yayınlarına tokat gibi manşetle yanıt verdi.

Bild gazetesi ve Alman medyası uzun zamandır Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesini hedef alıyordu. Referandum sürecinde daha da çirkinleşen Bild'in manşetlerine SABAH Avrupa manşetiyle cevap vererek 'iftiralardan korkmadığını' haykırdı.

Almanca olarak atılan manşette "Ey Avrupa..., Ey Almanya..., Ey Hollanda..., Ey faşistler..., Ey Nazi artıkları..., Ey Bild..., Kuru gürültüsünüzden, yaygaralarınızdan, ahlaksız iftiralarınızdan korkacağımızı mı sanıyorsunuz?" ifadeleri yer aldı.

Alman medyası bir süredir referandum sürecinde hayır çıkması için akıl almaz iftiralar ve algı operasyonlarına imza atıyor.

İşte o manşet