Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla referandum için "hayır" kampanyası yürüten Metin Feyzioğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından meslektaşlarından da sert tepki geldi. Feyzioğlu'nun kişisel fikirlerini kurumun genel fikriymiş gibi yansıtmasının suç olduğunu söyleyen bazı avukatların görüşleri şöyle:

CÜNEYT TORAMAN: Türkiye'de yaklaşık 100 bin avukat var. Feyzioğlu, kişisel olarak istediğini düşünebilir. Ancak TBB Başkanı sıfatıyla bu tür kampanya yapması hiç hoş değil ve etik de bulmuyorum. Eğer siyaset yapacaksa cübbesini çıkarsın öyle yapsın.



'İSTİFA ETMESİ GEREKİR'

ÖZKAN ÖZTÜRK: Meslek kuruluşlarının, özellikle Barolar Birliği'nin siyaset içerisine girmesini kurumsal noktada doğru bulmuyorum. Baroya kayıtlı binlerce avukat var. Barolar Birliği Başkanı'nın bizi temsil ettiğini söyleyip 'hayır' kampanyası yapması hukuken de kabul edilemez. Ayrıca bu çalışmaları yaparken kendi cebinden mi yoksa kurumun imkanlarından mı yararlandığı ivedilikle cevaplanması gereken bir konudur. Barolar Birliği Başkanı'nın da bu şekilde siyasi kampanya içinde olması kurum üyesi avukatları ayrıştırır. Bu kabul edilemez. Siyaset içerisinde bu tavrı takınan Feyzioğlu'nun da istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum.



'UNVAN HIRSIZLIĞI YAPIYOR'

HÜSNÜ TUNA: Feyzioğlu'nun bu tavrının, bizi temsil ettiğini düşünmüyoruz. Açıklama yapacaksa kişisel olarak yapsın. Ancak fikirlerini güçlendirmek için Barolar Birliği Başkanı sıfatını kullanması haksızdır, hatta unvan hırsızlığıdır.